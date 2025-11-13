ফেনীতে গাছ কেটে রেললাইনে ফেলে নাশকতার চেষ্টা

ফেনীতে রাতের আঁধারে গাছ কেটে রেললাইনে ফেলে নাশকতার চেষ্টা করেছে দুর্বৃত্তরা। তবে রেলওয়ের টহলদলের সতর্কতায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো গেছে।
বুধবার (১২ নভেম্বর) রাতে ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের ফেনীর মহেশপুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
রেলওয়ে সূত্র জানায়, ভোররাতে নিয়মিত টহলদল আলোকদিয়া সংলগ্ন এলাকায় রেললাইনের ওপর গাছের গুঁড়ি পড়ে থাকতে দেখে। পরে দ্রুত সেগুলো সরিয়ে নেওয়ায় ট্রেন চলাচলে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি।
ফেনী রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার মো. হারুন ঢাকা গণমাধ্যমকে বলেন, রেলওয়ে প্রকৌশল বিভাগের টহলদলের নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে গাছের গুঁড়ি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাৎক্ষণিক নজরে আসায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে। ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে। এখন পর্যন্ত কোনো সিডিউল বিপর্যয় হয়নি।
ফেনী রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ দীপক দেওয়ান গণমাধ্যমকে বলেন, দুর্বৃত্তরা রেললাইনের পাশে থাকা গাছ কেটে লাইনে ফেলে নাশকতার চেষ্টা করে। রাত ৩টা ১৫ মিনিটে বিষয়টি নজরে আসে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এর আগে গত শনিবার (৮ নভেম্বর) ভোরে ফেনী শহরতলীর দক্ষিণ সহদেবপুর এলাকায় রেলপথের যন্ত্রাংশ খুলে নাশকতার চেষ্টা করেছিল দুর্বৃত্তরা।