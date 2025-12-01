বিজয়ের ডিসেম্বর দেশে দেশে: পর্তুগাল: হারানো মুকুট ফিরে পাওয়ার দিন

ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয়ের মাস। কিন্তু বিশ্বে এমন আরও বহু দেশ আছে, যারা তাদের স্বাধীনতা, মুক্তি অথবা যুদ্ধের সমাপ্তির সাফল্যকে স্মরণ করে ‘বিজয় দিবস’ বা সমতুল্য নামে। প্রথম আলো ডিসেম্বরের এই বিশেষ আয়োজনে আপনাদের সামনে তুলে ধরবে, কীভাবে তারা সেই দিনটিকে আজও নিজেদের জাতীয় জীবনে বাঁচিয়ে রেখেছে।

প্রতিবছর ডিসেম্বর মাস আমাদের মনে করিয়ে দেয় একাত্তরের আত্মত্যাগ, সংগ্রাম আর চূড়ান্ত সাফল্যের এক মহাকাব্যিক অধ্যায়। কিন্তু বিজয়ের এই উদ্‌যাপন কি কেবলই আমাদের? পৃথিবীতে এমন আরও বহু দেশ আছে, যারা তাদের স্বাধীনতা, মুক্তি অথবা যুদ্ধের সমাপ্তির সাফল্যকে স্মরণ করে ‘বিজয় দিবস’ বা সমতুল্য নামে। বৈশ্বিক ইতিহাসে দেখা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির আত্মসমর্পণের স্মরণে রাশিয়া ও সাবেক সোভিয়েতভুক্ত দেশগুলো ৯ মে পালন করে ‘বিজয় দিবস’; পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশ পালন করে ৮ মে ‘ভি-ই ডে’ (Victory in Europe Day)। আফগানিস্তান, ক্রোয়েশিয়া, তুরস্ক, ভিয়েতনামসহ আরও অনেক দেশে রয়েছে বিজয়ের দিন, যা তাদের নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত। প্রতিটি বিজয় দিবসই বহন করে জাতিগত মুক্তি ও সার্বভৌমত্বের ভিন্ন ভিন্ন কাহিনি। প্রথম আলো ডিসেম্বরের এই বিশেষ আয়োজনে আপনাদের সামনে তুলে ধরবে বিশ্বজুড়ে উদ্‌যাপিত হওয়া এমন নানা বিজয়ের কাহিনি। আমাদের এই বিজয় মাসজুড়ে আসুন আমরা জানার চেষ্টা করি—ইতিহাসের কোন বাঁকে দাঁড়িয়ে বিশ্বের অন্যান্য জাতি তাদের বিজয় ছিনিয়ে এনেছিল, আর কীভাবে তারা সেই দিনটিকে আজও নিজেদের জাতীয় জীবনে বাঁচিয়ে রেখেছে।

