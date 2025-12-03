ভেনিজুয়েলায় সামরিক শক্তি ব্যবহার না করতে ট্রাম্পকে আহ্বান পোপ লিওর

পোপ লিও মঙ্গলবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনকে সামরিক শক্তি ব্যবহার করে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার চেষ্টা না করার আহ্বান জানিয়েছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম পোপ লিও বলেন, ওয়াশিংটন যদি ভেনিজুয়েলায় কোনো পরিবর্তন আনতে চায়, তবে সংলাপের পথ অনুসরণ করা অথবা অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করাই হবে উত্তম পথ।

ট্রাম্প প্রশাসন মাদুরোর বিরুদ্ধে অবৈধ মাদক সরবরাহে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলে তাকে মোকাবেলার বিভিন্ন বিকল্প নিয়ে ভাবছে—যে মাদক যুক্তরাষ্ট্রে বহু মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়েছে বলে ওয়াশিংটনের দাবি। তবে সমাজতান্ত্রিক নেতা মাদুরো অবৈধ মাদক বাণিজ্যের সঙ্গে নিজের কোনো সম্পৃক্ততার কথা অস্বীকার করে আসছেন।

ট্রাম্পের সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে মাদুরোকে সরানোর হুমকি সম্পর্কে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন করা হলে পোপ লিও বলেন, ‘সংলাপের পথ খোঁজাই উত্তম, অথবা প্রয়োজনে চাপ প্রয়োগ করা যেতে পারে—এর মধ্যে অর্থনৈতিক চাপও অন্তর্ভুক্ত।’

তুরস্ক ও লেবানন সফর শেষে দেশে ফেরার পথে বিমানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে পোপ আরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যদি সত্যিই কোনো পরিবর্তন আনতে চায়, তবে ‘ওয়াশিংটনের উচিত তা অর্জনের জন্য আরো অন্যান্য পথ খোঁজা।’

এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে পোপ আরো বলেন, ভেনিজুয়েলা বিষয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের নীতিতে যে বার্তাগুলো আসছে, সেগুলো স্পষ্ট নয়।

তিনি বলেন, ‘একদিকে মনে হচ্ছে, দুই প্রেসিডেন্টের মধ্যে একটি ফোনালাপ হয়েছে।

’ এখানে তিনি গত মাসে ট্রাম্প ও মাদুরোর মধ্যে হওয়া একটি ফোনালাপের কথা উল্লেখ করেন।

 

‘অন্যদিকে, ঝুঁকি রয়েছে, সম্ভাবনাও রয়েছে যে কোনো ধরনের তৎপরতা, কোনো (সামরিক) অভিযান হতে পারে।’

তিনি আরো যোগ করেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে কণ্ঠস্বরগুলো আসছে, সেগুলো বেশ ঘন ঘন বদলে যাচ্ছে।’

শিকাগোতে জন্ম নেওয়া পোপ লিও, যিনি মে মাসে নির্বাচিত হন, লাতিন আমেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত।

কারণ দীর্ঘ বছর তিনি পেরুতে একজন ধর্মযাজক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। 

