হাদি হত্যার আসামিদের সহযোগিতার অভিযোগে ভারতে ৫ বাংলাদেশি আটক

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি হত্যা মামলার ঘটনায় জড়িত ফয়সাল করিম মাসুদ ও তার সহযোগী আলমগীর শেখকে পালাতে সহায়তার অভিযোগে ভারতে পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন ইউরোপপ্রবাসী সাংবাদিক ও রাজনৈতিক কর্মী জুলকারনাইন সায়ের।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) দিবাগত রাতে নিজের ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া পোস্টে তিনি জানান, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) ওই পাঁচ বাংলাদেশিকে আটক করেছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।
তার দাবি অনুযায়ী আটক ব্যক্তিরা হলেন, আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর কবির নানকের ব্যক্তিগত সহকারী মো. মাসুদুর রহমান বিপ্লব, সাবেক কাউন্সিলর ও যুবলীগ নেতা তাইজুল ইসলাম চৌধুরী ওরফে বাপ্পী, মিরপুরের ছাত্রলীগ নেতা রাকিবুল ইসলাম, ছাত্রলীগ নেতা রুবেল, বর্ডার এলাকায় মানবপাচারে জড়িত ফিলিপস।
জুলকারনাইন সায়ের তার পোস্টে আরও দাবি করেন, শরিফ ওসমান হাদির হত্যার সঙ্গে সরাসরি জড়িত ফয়সাল করিম মাসুদ ও আলমগীর শেখকে ধরতে সীমান্তবর্তী এলাকায় সাঁড়াশি অভিযান চলছে এবং এ অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে।