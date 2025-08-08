যুগপৎ আন্দোলনের শরিকদের সঙ্গে তারেক রহমানের মতবিনিময়

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন যুগপৎ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী দলগুলো। শুক্রবার (৮ আগস্ট) দুপুরে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপার্সনের কার্যালয়ে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মতবিনিময়ে ১২ দলীয় জোট, সমমনা জোট, এলডিপি ও লেবার পার্টির নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, বিএনপির পক্ষে মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, বেগম সেলিমা রহমান ও দলটির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল মিন্টু উপস্থিত ছিলেন।
তারেক রহমান সূচনা বক্তব্যে বলেন, দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদের পতন হয়েছে। আসন্ন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের রায়ে বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক একটি কল্যাণ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।