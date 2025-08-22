তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশ গড়ার চ্যালেঞ্জ হাতে নিয়েছি: এ্যানি

বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, ‘তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশ গড়ার চ্যালেঞ্জ হাতে নিয়েছি।’
শুক্রবার (২২ আগস্ট) দুপুরে লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলা ও পৌরসভা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। আলেকজান্ডার মডেল সরকারি পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এ সম্মেলন আয়োজন করা হয়।
শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, ‘তারেক রহমান সাহেব জিয়ার স্বপ্ন লালন করেন। খালেদা জিয়ার আপোষহীন স্টাইলে কাজটা করার চিন্তা করেন। তারেক রহমানের কথাবার্তা, বডি ল্যাংগুয়েজ, বক্তব্য চেঞ্জড। সুতরাং আগের রাজনীতি চলবে না। ১৭ বছরের ট্রেন্ড চলবে না। নতুনভাবে মানুষকে আশ্বস্ত করতে হবে। তারেক রহমান একটা নতুন রাজনীতি উপহার দিবেন। নতুন একটা সমাজব্যবস্থা উপহার দেবেন।
তিনি বলেন, ‘রাজনীতি করি, নেতৃত্ব দিই, ইনকাম করার জন্য? না এটা চলবে না। রাজনীতি করবেন সেবা করার জন্য, সম্মানের জন্য। পদ যদি নিতে চান, পদ নেবেন পদের পেছনে কী কাজ করতে হবে, কী দায়িত্বগুলো পালন করতে হবে, তা বুঝে নেবেন, বুঝিয়ে দেবেন। এটা তারেক রহমানের কথা। কেউ নেতা হয়ে মোড়লগিরি করবো এ ভাব থেকে সরে আসতে হবে।’
রামগতি পৌর বিএনপির আহ্বায়ক সাহেদ আলী পটুত সভাপতিত্বে সম্মেলনে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আহমেদ আযম খান, সহ শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক এবিএম আশরাফ উদ্দিন নিজান বক্তব্য রাখেন।
রামগতি উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব সিরাজ উদ্দিনের সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূঁইয়া, জেলা বিএনপির সদস্যসচিব সাহাব উদ্দিন সাবু, যুগ্ম আহ্বায়ক হাসিবুর রহমান, বাফুফে সহ-সভাপতি ওয়াহেদ উদ্দিন হ্যাপি ও রামগতি উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জামাল উদ্দিন প্রমুখ।