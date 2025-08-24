জামায়াত আমিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার।
পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে দেওয়া এক পোস্টে জানায়, ঢাকায় অবস্থানকালে জামায়াত আমিরের বাসভবনে গিয়ে তার খোঁজখবর নেন ইসহাক দার।
হার্টে অস্ত্রোপচারের পর বর্তমানে সুস্থ হয়ে উঠছেন জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান। তার দ্রুত আরোগ্য ও সুস্থতা কামনা করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও নিজের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানান ইসহাক দার। পাশাপাশি তিনি শফিকুর রহমানের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন, শিক্ষা ও সমাজসেবায় ইতিবাচক অবদানের প্রশংসা করেন।