রাজধানীতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাসহ গ্রেপ্তার ৪

রাজধানীতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাসহ গ্রেপ্তার ৪, ডিবি সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার (১৬ অক্টোবর) রাতভর অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

গ্রেপ্তাররা হলেন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য মো. আব্দুল জলিল (৩৯), হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলা শ্রমিক লীগের আহ্বায়ক মো. হাবিবুর রহমান (৪৭), শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলা যুবলীগের সদস্য মো. শওকত আলী ওরফে শওকত ছৈয়াল (৪৫) ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম লীগের সভাপতি মো. আতিকুর রহমান (৫৪) ।

