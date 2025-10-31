বর্তমান ধর্মভিত্তিক রাজনীতির সাথে প্রকৃত ইসলামী রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই : টুকু

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেছেন, বর্তমানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির নামে যা হচ্ছে তার সাথে প্রকৃত ইসলামী রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম হচ্ছে বিশ্বময় দাওয়াতী ধর্ম।
আজ শুক্রবার সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার পাইকোশা বাজার জামে মসজিদে জুমার নামাজের খুৎবার আগে সমবেত ধর্মপ্রাণ মুসুল্লিদের উদ্দেশ্যে তিনি এ কথা বলেন।
ধর্ম নিয়ে যারা রাজনীতি করে, ভোটের কথা বলে এবং বেহেশতের টিকিটের কথা বলে বেড়ায় তাদের অপপ্রচার থেকে মা-বোনদের সতর্ক রাখতে টুকু সকলের প্রতি আহবান জানান।
তিনি আরো বলেন, ‘আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন তাকে বিভিন্ন পরীক্ষায় ফেলে ঈমান যাচাই করেন এবং গুনাহ মাফ করেন। আল্লাহ তা’য়ালা আমাকে ভালোবাসেন বলে পরীক্ষা করেছেন। স্বৈরাচারী হাসিনা আমাকে মিথ্যা মামলায় ৯ বছরের সাজা দিয়েছিল। তার দেয়া ফরমায়েশি সাজা আমি মানি নাই। দেশ বিদেশে পালিয়ে থেকে মানসিক ও শারীরিক কষ্টভোগ করেছি। পরিবার পরিজন নিয়ে ত্যাগ স্বীকার করেছি, মাথানত করি নাই। আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা ছিলো বলেই আমরা স্বৈরাচার মুক্ত হয়েছি। কাদামাটির গন্ধে নাড়ীর টানে মানুষের কাছে আবার ফিরে এসেছি।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি ও জজকোর্টের পিপি এডভোকেট রফিক সরকার, জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সিরাজগঞ্জ প্রেসক্লাবের সভাপতি মো. হারুন অর রশিদ খান হাসান, জেলা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ও সিরাজগঞ্জ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সাধারণ সম্পাদক টি.এ. হামিদ তানহা, কামারখন্দ উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি বদিউজ্জামাল ফেরদৌস, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রেজাতে রাব্বি উথান, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মো. রফিকুল ইসলাম, সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল বারী সরকার, ঝাঐল ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আবদুল আওয়াল সরকার, জেলা যুবদলের সাধারণ সাধারণ সম্পাদক মো. মোরাদুজ্জামান মুরাদ ও জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক আব্দুল্লাহ আল কায়েস।