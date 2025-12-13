‘ওসমান হাদি শঙ্কামুক্ত নন , আগামী ৭২ ঘণ্টা অত্যন্ত ঝূঁকিপূর্ণ’

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী শরিফ ওসমান হাদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে এভারকেয়ারে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও তিনি এখনও শঙ্কামুক্ত নন বলে জানা গেছে। 

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে এভারকেয়ারে হাসপাতালে স্থানান্তর করার পর সেখানেই আইসিইউতে চিকিৎসাধীন আছেন ওসমান হাদি।

গতকাল রাত ১১টার দিকে এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে ইনকিলাব মঞ্চের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন করা হয়। এসময় সংগঠনের সদস্য সচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের বলেন, গুলিবিদ্ধ হাদির অবস্থা কিছুটা উন্নতি হলেও তিনি শঙ্কামুক্ত নন।

এদিকে ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধের ঘটনায় দোষীদের ধরতে আজ অর্থাৎ শনিবার রাত পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দেয় ইনকিলাব মঞ্চ।

পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় অপরাধীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। তবে এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

শনিবার সকালে পুলিশের আইজিপি বাহারুল আলম বলেন, হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় অপরাধীদের গ্রেপ্তারে আমরা সংকল্পবদ্ধ। এ নিয়ে র‍্যাব, পুলিশ, সিআইডি সবাই একসাথে কাজ করছে। আমরা অপরাধীদের ধরে ফেলবো।

চিকিৎসাধীন হাদির শারীরিক অবস্থার খোঁজ খবর নেওয়ার পর শুক্রবার রাতে ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে গণমাধ্যমে ব্রিফ করেন, ঢাকা মেডিকেলের নিউরো সার্জারি বিভাগের চিকিৎসক ডা. আব্দুল আহাদ। তিনি বলেন, হাদির অর্গানগুলো মোটামুটি কাজ করছে। পরবর্তীতে হয়তো তার আর কোন অপারেশন নাও লাগতে পারে।

গত বছরের আগস্টে শেখ হাসিনা সরকার পতনের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে বেশ আলোচিত চরিত্র হয়ে উঠেন শরীফ ওসমান হাদি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পড়াশোনা শেষ করার পর বেসরকারি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছিলেন তিনি। শুক্রবার নির্বাচনী জনসংযোগে অংশ নিয়ে দুর্বৃত্তের গুলিবর্ষণের শিকার হয়ে এখন হাসপাতালে ‘লাইফ সাপোর্টে’ রয়েছেন তিনি।

