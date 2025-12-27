তাসনিম জারাকে ইঙ্গিত করে কড়া সমালোচনা এনসিপি নেত্রী ডা. মিতুর

হঠাৎ করে কোনো নির্দিষ্ট দল বা জোটের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার ঘোষণা দিয়েছেন দলটির দলটির ঢাকা-৯ আসনের এমপি প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. তাসনিম জারা। এরপরই বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী ও আট দলীয় জোটের সঙ্গে সম্ভাব্য জোট ও আসন সমঝোতা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের কাছে লিখিত চিঠি দিয়েছেন দলটির ৩০ নেতা।
এই ঘটনাকে ইঙ্গিত করে শনিবার (২৭ ডিসেম্বর) রাতেই নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে কড়া সামালোচনা করে পোস্টে দেন এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব ডা. মাহমুদা মিতু।
পোস্টে তিনি বলেন, এই জুলাই এমনি এমনি আসেনি। এই নাহিদ ইসলামের থাইয়ের রক্ত জমাট দাগ আমরা ভুলিনি। উই বিলিভ নাহিদ ইসলাম।
পোস্টের কমেন্টে ডা. মাহমুদা মিতু আরও বলেন,‘যারা জুলাইয়ে ছিলো না,যারা দেশের জন্য জাতির জন্য কখনো নিজেকে রিস্কে ফেলেনি, যারা হাদি হত্যার বিচার চায় না, যারা আবরার হত্যায় মুখ বন্ধ করে রেখেছিলো, যারা প্রহসনের ইলেকশন নিয়ে কথা বলেনি- তাদের চেয়েও আমাদের সেইসব মানুষ অনেক গুরুত্বপূর্ণ, যারা একজন ফলোয়ার নিয়েও দেশের জন্য ১৭ বছর ফাইট করছে।’
এদিকে কাছাকাছি সময়ে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন এনসিপির আরও তিন শীর্ষ নেত্রী। তারা হলেন- দলটির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন, যুগ্ম সদস্যসচিব নুসরাত তাবাসসুম ও যুগ্ম সদস্যসচিব ডা. মাহমুদা মিতু।
সামান্তা শারমিন তার পোস্টে লিখেছেন, আমরা লড়াই ছাড়ব না। আল্লাহ সহায়। আর নুসরাত তাবাসসুম লিখেছেন, নীতির চাইতে রাজনীতি বড় নয়। কমিটমেন্ট ইজ কমিটমেন্ট।