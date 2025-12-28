ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের বরিশাল জেলার নতুন কমিটি

By / / 1 minute of reading

ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের বরিশাল জেলার তিন সদস্যবিশিষ্ট নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার নগরীর এমসি অডিটোরিয়ামে সম্মেলনের পর এ কমিটি ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারি জেনারেল সুলতান মাহমুদ।

কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সাজিদুর রহমান তালুকদার ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম তানিম। এ ছাড়া সহ-সভাপতি হিসেবে মুহাম্মাদ ফাইজুল করিমের নাম ঘোষণা করা হয়।

সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বরিশাল জেলার সদ্য বিদায়ি সভাপতি এম এম সালাউদ্দিন। প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল সুলতান মাহমুদ।

সুলতান মাহমুদ বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের বিপ্লবীর হত্যাকাণ্ড একটি গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দিচ্ছে, যা রাষ্ট্রের জন্য উদ্বেগজনক।

সম্মেলনে প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য তানভীর ইসলাম শোভন। বিশেষ বক্তা ছিলেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য গাজী রেদোয়ান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ বরিশাল জেলা সেক্রেটারি মাওলানা মুহাম্মাদ হাফিজুর রহমান, জেলা ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম হুসাইন মৃধাসহ অন্যরা।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশের বরিশাল জেলার সাবেক সভাপতি হাফেজ মাওলানা সানাউল্লাহ, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের বরিশাল জেলা সাবেক সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, সাবে

Must Read

Menu
Scroll to Top