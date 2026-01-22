নাহিদ ইসলামের হাতে ‘পাল্লা-কলি’ তুলে দিলেন জামায়াত আমির

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের হাতে ১০ দলীয় জোটের ‘সমন্বিত প্রতীক’ হিসেবে দাঁড়িপাল্লা তুলে দিলেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকালে মিরপুর-১০ নম্বরের আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্যের সময় নাহিদ ইসলামের হাতে দাঁড়িপাল্লা তুলে দেন তিনি।

জামায়াত আমির বলেন, আজকে বাকিদের হাতে দেব দাঁড়িপাল্লা। আর নাহিদ ইসলামের হাতে দেব ‘পাল্লা-কলি’।

এনসিপির নির্বাচনী প্রতীক শাপলা কলিকে ইঙ্গিত করে জামায়াত আমির হয়তো এমনটা বলেছেন।
জামায়াত আমির বলেন, দেশে নতুন পোশাকে ফ্যাসিবাদের উত্থান হতে দেওয়া হবে না। নতুন করে ফ্যাসিবাদের উত্থান হলে তাদেরও পরিণতি হবে ৫ আগস্টের মতো।

