‘রাঙ্গুনিয়ায় বিএনপি জয়ী হবে’

চট্টগ্রাম-৭ (রাঙ্গুনিয়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী হুমাম কাদের চৌধুরী বলেছেন, আজকের এই সমাবেশ ও গণমিছিল প্রমাণ করে দিয়েছে, রাঙ্গুনিয়ায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের জয় হবে।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) বিকেলে রাঙ্গুনিয়ার লালানগর ইউনিয়নে গণমিছিল শেষে উত্তর রাঙ্গুনিয়া ডিগ্রি কলেজ মাঠে এক সমাবেশ তিনি এসব কথা বলেন।
এ সময় তিনি বলেন, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী নির্দোষ ছিলেন, তাকে হত্যা করা হয়েছে, তার সাথে অন্যায় হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, এখানে যারা যারা উপস্থিত আছি, সকলেই ১৭ বছর ধরে ন্যায় বিচারের জন্য, বেঁচে থাকার জন্য এবং নিজের বাড়িতে এক রাত শান্তিতে ঘুমানোর জন্য লড়াই করেছি।
এই ১২ তারিখ আমরা যে ভোট দিতে পারবো, এই ভোটের জন্য আমরা লড়াই করেছি। সমাবেশে জনতার কাছে অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, আপনারা যারা এতো বছর ধরে লড়াই করেছেন, আর দুই সপ্তাহ মাঠে থেকে লড়াই করতে হবে। লড়াই করতে হবে ভোটের জন্য, নতুন বাংলাদেশ গড়ার জন্য।
গত ১৭ বছর রাঙ্গুনিয়া সবচেয়ে অবেহেলিত ছিল উল্লেখ করে সমাবেশে হুমাম কাদের চৌধুরী বলেন, রাস্তাঘাটগুলো দিয়ে গাড়িতে করে যাতায়াত করলে কোমর ব্যাথা হয়ে যাচ্ছে, সরকারি হাসপাতাল ভবনের ছাদটি যেই কোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়বে এমন অবস্থা। যেইদিকে যাচ্ছি সব জরাজীর্ণ। গত ১৭ বছর এত উন্নয়নের বয়ান শুনলাম এই উন্নয়ন আমি রাঙ্গুনিয়াতে খুঁজে পাচ্ছি না। আর আমার বাবা এই রাঙ্গুনিয়ার মানুষের জন্যে আজীবন লড়ে গেছেন, আমিও বাবার পথ অনুসরণ করে এই জনপদ গড়ে তুলবো।