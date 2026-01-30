রূপগঞ্জে ধানের শীষ প্রতীকে দিপু ভূঁইয়ার পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা

নারায়ণগঞ্জ–১ (রূপগঞ্জ) আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের সংসদ সদস্য প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া দিপুকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করার লক্ষ্যে নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা ব্যাপক প্রচারণা ও গণসংযোগ চালাচ্ছেন।
বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী রূপগঞ্জ সদর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় এ প্রচারণা পরিচালনা করা হয়।
রূপগঞ্জ ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত এক নির্বাচনী পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ–১ (রূপগঞ্জ) আসনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের সংসদ সদস্য প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া দিপু।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক খোকন, রূপগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক বাছির উদ্দিন বাচ্চু, আবু হোসেন ভূঁইয়া রানু, নুর নবী, আবু মোহাম্মদ মাসুম, আজিম সরকারসহ আরও অনেকে।
মুস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া দিপু ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা অবৈধ গ্যাস সংযোগ দিয়ে আপনাদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করে পালিয়ে গেছে। ইনশাল্লাহ আমরা যদি ক্ষমতায় আসি, এই অবৈধ গ্যাস লাইনগুলো বৈধ করার চেষ্টা করব।
তিনি আরও বলেন, রূপগঞ্জে জলাবদ্ধতা, বাসস্থান, শিক্ষা, মাদক ও সন্ত্রাসসহ নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে, যেগুলো পর্যায়ক্রমে সমাধান করা হবে।
পথসভায় বক্তারা বলেন, মুস্তাফিজুর রহমান ভূঁইয়া দিপু রূপগঞ্জের সন্তান। রূপগঞ্জের বিদ্যমান সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য একমাত্র দিপু ভূঁইয়াকেই দরকার। তিনি এমপি না হয়েও গত ১৭ বছর ধরে বিএনপির নেতা-কর্মীসহ সাধারণ মানুষের পাশে থেকে সহযোগিতা করে আসছেন। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিয়ে দিপু ভূঁইয়াকে বিজয়ী করার আহ্বান জানান বক্তারা।