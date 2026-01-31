সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে আমরা শঙ্কিত: শিবির সভাপতি

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মো. নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেছেন, প্রশাসনের রদবদল বিএনপির নেতাকর্মীরা যেভাবে চেয়েছে সেভাবে করা হচ্ছে। কিছুদিন আগেও আমরা দেখেছি কয়েকজন ইউএনওকে বদলি করা হয়েছে। বিএনপির নেতাকর্মীরা সেই ইউএনও’র ব্যাপারে অভিযোগ দিয়েছে ইউএনও কেন বলেছে; তারা আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছে। এ কারণে ইউএনওদেরও বদলি করা হয়েছে। যেসব ইউএনও’র দাড়ি-টুপি রয়েছে তাদের ট্যাগ দিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বদলি করা হচ্ছে।
শনিবার (৩১ জানুয়ারি) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় কুমিল্লা নগরীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জেলার চৌদ্দগ্রামে ‘বিএনপির নেতাকর্মীদের হামলায়’ আহত জামায়াত শিবিরের নেতাকর্মীদের দেখতে এসে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।
এ জাতীয় কর্মকাণ্ড প্রশাসনের একপাক্ষিক আচরণ উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে সুষ্ঠু নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা আশাহত হবো। আমরা শঙ্কিত হয়ে আছি। এখন পর্যন্ত যে ধরনের অভিযোগ আসছে সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বরং একচেটিয়া এক পক্ষকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য নির্বাচন কমিশন সর্ব বন্দোবস্ত করে ফেলেছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার সুষ্ঠু নির্বাচনের আশ্বাস দিলেও আমরা কোনো রকম পদক্ষেপ দেখতে পাচ্ছি না।
শেরপুরে জামায়াত নেতা রেজাউল করিমের হত্যার বিষয়ে শিবির সভাপতি বলেন, যেভাবে বহুল আলোচিত ২৮ অক্টোবর লগি বৈঠা নিয়ে পৈশাচিকভাবে আমাদের দলের নেতাদের হামলা চালিয়ে হত্যা করা হয়। সেইভাবে রেজাউল করিমের উপর হামলা করে শহীদ করা হয়েছে। আমরা স্পষ্ট বলতে চাই আমাদের মা-বোনদের উপর যেভাবে হামলা করা হচ্ছে প্রশাসন কোনো ভূমিকা নিচ্ছে না। প্রশাসন অনেকটা নির্লিপ্ত।তিনি চৌদ্দগ্রামে হামলায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার দাবি করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মহানগর ছাত্রশিবিরের সভাপতি হাসান আহমেদ, সেক্রেটারি নাজমুল হাসান পঞ্চায়েত, ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ শাখার সভাপতি মনির হোসেনসহ দলের নেতৃবৃন্দ।
উল্লেখ্য, চৌদ্দগ্রামে জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমানের সমাবেশ থেকে ফেরার পথে এ দিন দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার জগন্নাথদিঘী ইউনিয়নের হাটবাইর গ্রামে জামায়াত ও বিএনপির কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে উভয়পক্ষের অন্তত ১২ জন আহতের খবর পাওয়া গেছে।