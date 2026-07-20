ফাইনালে হেরে এএফএ’র সংবর্ধনা বর্জন, আর্জেন্টিনায় না ফিরে মিয়ামিতে মেসি

২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ফাইনালে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হেরে শিরোপা ধরে রাখার স্বপ্ন ভেঙেছে আর্জেন্টিনার। ম্যাচ শেষ হওয়ার পর আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজিত আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ না দিয়ে সতীর্থ রদ্রিগো দে পলকে সঙ্গে নিয়ে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের মিয়ামিতে ফিরে গেছেন অধিনায়ক লিওনেল মেসি।
মেসি ও দে পল দুজনই মেজর লিগ সকারের ক্লাব ইন্টার মিয়ামির ফুটবলার। জাতীয় দলের দায়িত্ব শেষ করে তারা ক্লাবে যোগ দেওয়ার জন্য মিয়ামিতে ফিরে গেছেন। ফলে বুয়েনস আইরেসে এএফএর নির্ধারিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তারা উপস্থিত থাকছেন না।
শুধু মেসি ও দে পলই নন, আরও কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলারও দেশে ফেরার বহরে ছিলেন না। তাদের মধ্যে রয়েছেন এনসো ফার্নান্দেস, লাউতারো মার্তিনেস, হুলিয়ান আলভারেস, হেরোনিমো রুলি, নিকো পাজ, ক্রিস্তিয়ান রোমেরো, নাহুয়েল মোলিনা এবং হুয়ান মুসো।
ফাইনালের পর দলের পক্ষে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হন কেবল প্রধান কোচ লিওনেল স্কালোনি। আবেগাপ্লুত স্কালোনি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার কথা জানিয়ে বলেন, এখন একটু থেমে ভাবার সময় এসেছে। ডিসেম্বরে বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর দায়িত্ব চালিয়ে যাবেন কি না, সেটিও ভেবে দেখতে চান তিনি।
এদিকে ম্যাচ শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর এক বিবৃতিতে সমর্থকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। সংস্থাটি জানায়, পুরো বিশ্বকাপজুড়ে পাওয়া ভালোবাসা, পতাকা, বার্তা, মিছিল এবং নিঃশর্ত সমর্থন আবারও প্রমাণ করেছে জাতীয় দলটি প্রতিটি আর্জেন্টাইনের হৃদয়ের অংশ।
এএফএ আরও জানায়, মাঠে থাকা প্রতিটি ফুটবলার সমর্থকদের সেই ভালোবাসা অনুভব করেছেন। শিরোপা ধরে রাখা সম্ভব না হলেও দল এবং সমর্থকদের এই সম্পর্ক জয় বা পরাজয়ের ঊর্ধ্বে বলেও উল্লেখ করা হয়।