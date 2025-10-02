যেভাবে অরবিন্দ ভারতের সবচেয়ে কম বয়সী ধনকুব, ২১ হাজার কোটির মালিক

৩১ বছর বয়সেই ২১ হাজার কোটি রুপির মালিক অরবিন্দ শ্রীনিবাস। চেন্নাইয়ে জন্ম নেওয়া এ তরুণ পেশায় এআই উদ্যোক্তা। এম৩এম হুরুন ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫ অনুযায়ী, অরবিন্দ ভারতের সবচেয়ে কম বয়সী ধনকুবের। তার সম্পদের পরিমাণ ২১ হাজার ১৯০ কোটি রুপি।
এআই স্টার্টআপ ‘পারপ্লেক্সিটির’ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অরবিন্দ। তিনি এর সহ-প্রতিষ্ঠাতাও। প্রযুক্তি খাতে অরবিন্দ ও তার প্রতিষ্ঠান বেশ সুনাম কুড়িয়েছে। শক্ত ভিত্তি গড়ে তুলেছে।
বিশেষ করে সৃষ্টিশীল এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায়।
অরবিন্দের জন্ম ১৯৯৪ সালের ৭ জুন, তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে। ছোট থেকেই বিজ্ঞানের প্রতি তার বেশ আগ্রহ ছিল। আইআইটি মাদ্রাজে পড়াশোনা করেছেন।
তখনই তিনি ‘রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং’ ও ‘অ্যাডভান্সড রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিংয়ের’ ওপর কোর্স পড়িয়েছেন। পরে উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যান অরবিন্দ। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলে থেকে ২০২১ সালে তিনি কম্পিউটার সায়েন্সে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। পাশাপাশি তিনি ২০২০-২১ সালের স্প্রিং সেমিস্টারে ‘ডিপ আনসুপারভাইজড লার্নিং’ পড়ান। নিজের লিংকডইন প্রফাইলে এটা উল্লেখ করেছেন অরবিন্দ।
বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোয় কাজের অভিজ্ঞতা নিজের ঝুলিতে ভরেছেন অরবিন্দ। কাজ করেছেন প্রযুক্তি জায়ান্ট ওপেনএআইয়ে। পরে যুক্তরাজ্যের লন্ডনে ডিপমাইন্ডে যোগ দেন। গুগলেও কাজের দারুণ অভিজ্ঞতা রয়েছে এ তরুণের। পরে ‘রিসার্চ সায়েন্টিস্ট’ হিসেবে আবার ওপেনএআইয়ে ফিরেন। যুক্ত হন গবেষণার কাজে।