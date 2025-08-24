ইসরাইলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ায় পদত্যাগ করলেন ডাচ পররাষ্ট্রমন্ত্রী

গাজায় ইসরাইলের কর্মকাণ্ডের জন্য তেল আবিবের ওপর জোট সরকারের নিষেধাজ্ঞা আরোপে অস্বীকৃতির প্রতিবাদে ডাচ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যাসপার ভেল্ডক্যাম্প পদত্যাগ করেছেন। শুক্রবার (২২ আগস্ট) তিনি পদত্যাগ করেন।
ভেল্ডক্যাম্প এবং দেশটির বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী হ্যানেকে বোয়েরমা পদত্যাগের ফলে ডাচ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আসন সংখ্যা ১৫০টির মধ্যে মাত্র ৩২টিতে নেমে এসেছে।
শনিবার এক বিবৃতিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গাজার পরিস্থিতি নিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর, সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট (এনএসসি) পার্টির উভয় সদস্য, তত্ত্বাবধায়ক জোট সরকার থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
ইসরাইলে ডাচ রাষ্ট্রদূত হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন ভেল্ডক্যাম্প। গাজায় ইসরাইলের অব্যাহত সামরিক আক্রমণের প্রতিক্রিয়ায় অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরাইলি বসতি থেকে আমদানি নিষিদ্ধ করার পক্ষে ছিলেন এই পররাষ্ট্রমন্ত্রী।
শুক্রবার তাদের ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে দলটি বলেছে যে গাজার ক্রমবর্ধমান অবনতিশীল মানবিক পরিস্থিতির আলোকে তারা ইসরাইলের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ব্যবস্থা চেয়েছে। তবে, জোটের অন্য দুই অংশীদার নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করতে অস্বীকৃতি জানায়, যার ফলে এনএসসি প্রতিবাদে পদত্যাগ করে।
এদিকে, বৃহস্পতিবার, নেদারল্যান্ডস এবং অন্যান্য ২০টি দেশের সাথে, অধিকৃত পশ্চিম তীরে অবৈধ বসতি স্থাপনের ইসরাইলি পরিকল্পনার নিন্দা জানিয়ে একটি যৌথ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেছে। গত মাসে, আমস্টারডাম দুই কট্টর ইসরাইলি মন্ত্রীকে অবাঞ্ছি ঘোষণা করেছে।
জুন মাসে, স্পেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসে ম্যানুয়েল আলবারেস ইইউ-ইসরাইল অ্যাসোসিয়েশন চুক্তি অবিলম্বে স্থগিত করার এবং ইসরাইলের কাছে অস্ত্র বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের জন্য ইইউর প্রতি আহ্বান জানান।
এছাড়া গাজায় চলমান ইসরাইলি সামরিক অভিযানের আলোকে, ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্যসহ কয়েকটি পশ্চিমা দেশ সাম্প্রতিক মাসগুলোতে আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়ার প্রস্তুতি প্রকাশ করেছে।