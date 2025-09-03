পাকিস্তানে পৃথক সন্ত্রাসী হামলায় নিহত অন্তত ২৫

পাকিস্তানে পৃথক তিনটি সন্ত্রাসী হামলায় সেনাসহ অন্তত ২৫ জন নিহত হয়েছেন। এরমধ্যে বেলুচিস্তান প্রদেশে একটি রাজনৈতিক র‍্যালিতে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ১৪ জন নিহত হয়েছেন। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেলুচিস্তানের দুই কর্মকর্তা জানিয়েছেন, কোয়েটার একটি স্টেডিয়ামে বেলুচিস্তান ন্যাশনাল পার্টির (বিএনপি) সমাবেশে বহু মানুষ সমবেত হয়েছিল।

এ সময় পার্কিং লটে বিস্ফোরণ ঘটলে ১৪ জন নিহত ও বহু হতাহত হন। সেখানে আহতদের মধ্যে অন্তত ৭ জনের অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছেন সেখানকার কর্মকর্তারা।

 

জানা গেছে, দলটির প্রধান আখতার মেঙ্গাল কোয়েটার সমাবেশে বক্তব্য শেষ করে চলে যাওয়ার সময় হামলার ঘটনা ঘটে। তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক পোস্টে তিনি ‘নিরাপদে’ আছেন বলে জানিয়েছেন।

এদিকে বেলুচিস্তানের পৃথক আরেক হামলায় পাঁচজন নিহত হয়েছেন। ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা এএফপিকে জানিয়েছেন, ইরান সীমান্তবর্তী জেলা দিয়ে যাওয়ার সময় বাড়িতে তৈরি বোমা বিস্ফোরণে আধাসামরিক বাহিনীর ৫ সদস্য নিহত হন। তবে এই হামলার দায় শিকার করেনি কোনো গোষ্ঠী।

অন্যদিকে মঙ্গলবার খাইবার পাখতুনখোয়ার বান্নুতে একটি আধাসামরিক বাহিনীর সদর দপ্তরে হামলায় ৬ সেনা নিহত হয়েছেন।

সেখানকার এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সেনা ক্যাম্পে বিস্ফোরক ভর্তি একটি গাড়ি নিয়ে গেটে ঢুকে পড়ে এক আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী। পরে আরো ৫ জন্য হামলাকারী সেখানে প্রবেশ করে। নিরাপত্তাবাহিনীর গুলিতে ৬ হামলাকারী নিহত হলে ১২ ঘণ্টা ধরে চলা গোলাগুলি শেষ। হামলার দায় স্বীকার করেছে জঙ্গি গোষ্ঠী ইত্তেহাদ-উল-মুজাহিদিন পাকিস্তান।

 

