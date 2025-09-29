নেতানিয়াহু

এবার ইরাকের ওপর নজর নেতানিয়াহুর

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম সাধারণ অধিবেশনে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু তার ভাষণের শুরুতেই ইরান ও আঞ্চলিক প্রতিরোধ আন্দোলনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন। একইসঙ্গে তিনি ইরাকি প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে সরাসরি হামলার হুমকি দেন এবং প্রকাশ্যে তাদের লক্ষ্যবস্তু করার ঘোষণা করেন।

ইসরাইলের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা

হেইদারি ব্যাখ্যা করেন, ইসরাইলের ইরাক সংক্রান্ত নীতির দুটি দিক রয়েছে। একটি আঞ্চলিক, অন্যটি ইরাকের অভ্যন্তরীণ। আঞ্চলিকভাবে, ইসরাইল ইরাককে আলাদা করে দেখে না। তারা গোটা অঞ্চলজুড়ে প্রভাব বিস্তার করতে ‘গ্রেটার মিডল ইস্ট’ প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং কথিত ‘ডেভিড করিডোর’ গঠনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই করিডোর সিরিয়ার একটি বড় অংশ থেকে শুরু করে ইরাকের এরবিল ও সুলাইমানিয়া হয়ে পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। ইসরাইলি নেতারা প্রকাশ্যে এ বিষয়ে কথা বলছেন।

আরেকটি দিক হলো, ইসরাইল শুরু থেকেই বলেছে তারা সাতটি ফ্রন্টে সামরিকভাবে সক্রিয় হবে। এর মধ্যে রয়েছে—গাজা, পশ্চিম তীর, লেবানন, সিরিয়া, ইয়েমেন, ইরান এবং ইরাক। এই সাতটির মধ্যে ছয়টিতে তারা ইতোমধ্যেই সামরিক অভিযান চালিয়েছে, একমাত্র বাকি ছিল ইরাক, যেটিতে ঢোকার ঘোষণা তারা আগেই দিয়েছিল।

