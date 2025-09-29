মাইক্রোসফটকে ব্যঙ্গ করে ইলন মাস্কের নতুন ‘ম্যাক্রোহার্ড’

ইলন মাস্ক এবার তিনি ঘোষণা করেছেন নতুন সফটওয়্যার কোম্পানি ‘ম্যাক্রোহার্ড’ গড়ার পরিকল্পনা।
ম্যাক্রোহার্ডকে সম্পূর্ণরূপে এআই-চালিত সফটওয়্যার কোম্পানি হিসেবে গড়ে তোলা হবে, যা সরাসরি মাইক্রোসফটের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। প্রকল্পের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ইউহুয়াই উ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম X-এ জানিয়েছেন, তারা নতুন দল গঠন করছেন, যারা “কম্পিউটার কন্ট্রোল এজেন্ট” তৈরি করবে।
এ দল গ্রক ৫-এর উন্নয়নের পাশাপাশি ম্যাক্রোহার্ড প্রকল্পও এগিয়ে নেবে। গ্রক ৫-এর ট্রেনিং শিগগিরই শুরু হবে এবং ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ বাজারে আসবে বলে মাস্ক জানিয়েছেন।
ম্যাক্রোহার্ড নামটি রাখা হয়েছে মাইক্রোসফটকে ব্যঙ্গ করে- ‘Micro’ বদলে ‘Macro’ এবং ‘Soft’ বদলে ‘Hard’। মাস্কের দাবি, মাইক্রোসফটের মতো সফটওয়্যার জায়ান্টকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব।