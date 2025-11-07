কীভাবে চালু করবেন ফোনে ভিওএলটিই ফিচার

দেশে দ্রুতগতির মোবাইল ইন্টারনেট ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে অপারেটরগুলো ভিওএলটিই বা ভোল্টি সেবা চালু করেছে। এটি সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য এক নতুন অভিজ্ঞতা—ভয়েস কল এখন সরাসরি ৪জি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে করা সম্ভব। ফলে কলের শব্দ আরও স্পষ্ট শোনা যায়, সংযোগ হয় দ্রুত, আর একই সঙ্গে ব্যবহার করা যায় হাই-স্পিড ইন্টারনেট।
ভিওএলটিই কী
VoLTE-এর পূর্ণরূপ Voice over LTE। অর্থাৎ ৪জি নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ভয়েস কল করার প্রযুক্তি। সাধারণত ৪জি ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় কল এলে ফোন ২জি বা ৩জি নেটওয়ার্কে ফিরে যায়, এতে কল ধরতে দেরি হয় ও ইন্টারনেটের গতি কমে যায়। ভিওএলটিই প্রযুক্তিতে একই সঙ্গে ৪জি নেটওয়ার্কে ভয়েস কল ও ইন্টারনেট ব্যবহার সম্ভব হয়।
অপারেটরদের ভাষ্যমতে, ভিওএলটিই ব্যবহারে কণ্ঠস্বরের মান উন্নত হয়, এইচডি ভয়েসে কথা শোনা যায়, কল সংযোগ সময় কমে, আর ইন্টারনেট গতিও স্থির থাকে।
ভিওএলটিইর গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা
• এইচডি ভয়েস কোয়ালিটি: অপর প্রান্তের কণ্ঠস্বর হয় আরও পরিষ্কার, যেন সামনাসামনি কথা বলছেন।
• দ্রুত কল সংযোগ: কল সেটআপ সময় অনেক কমে যায়, রিং বাজতে দেরি হয় না।
• ইন্টারনেট বন্ধ হয় না: কল চলাকালীনও ৪জি ইন্টারনেট একই গতিতে ব্যবহার করা যায়—ভিডিও দেখা, ব্রাউজিং বা অ্যাপ ব্যবহারে কোনো বাধা পড়ে না।
• ব্যাটারি সাশ্রয়: ৪জি থেকে ৩জি/২জি তে বারবার নেটওয়ার্ক পরিবর্তন করতে হয় না, ফলে ব্যাটারির খরচ কমে।
• অতিরিক্ত চার্জ নেই: ভিওএলটিই ব্যবহারে অতিরিক্ত ডেটা চার্জ কাটা হয় না, কল চার্জ আগের মতোই থাকে।
কীভাবে ভিওএলটিই চালু করবেন
ভিওএলটিই চালু করতে কয়েকটি শর্ত পূরণ করতে হবে—
১. ৪জি/ইউএসআইএম (USIM) সিম: পুরোনো ২জি/৩জি সিমে এটি কাজ নাও করতে পারে। প্রয়োজন হলে গ্রাহকসেবা কেন্দ্রে গিয়ে সিম আপগ্রেড করতে হবে।
২. ভিওএলটিই সমর্থিত স্মার্টফোন: সেটিংসে গিয়ে নিশ্চিত হতে হবে ফোনে VoLTE বা 4G Calling অপশন আছে কি না।
• Android: Settings → Mobile Network → VoLTE/4G Calling চালু করুন।
• iPhone: Settings → Mobile Data → Mobile Data Options → Voice & Data → 4G, VoLTE ON
৩. নেটওয়ার্ক মোড: Preferred network type = 4G/3G/2G (Auto) থাকতে হবে।
৪. সফটওয়্যার আপডেট: হ্যান্ডসেটের সর্বশেষ সফটওয়্যার ইনস্টল থাকতে হবে।
৫. কভারেজে থাকতে হবে: অপারেটরের ৪জি VoLTE কাভারেজ এলাকায় থাকতে হবে।
কোন অপারেটরের ভিওএলটিই সেবা আছে
বাংলাদেশে গ্রামীণফোন, রবি, এয়ারটেল ও টেলিটকের অনেক এলাকায় ভিওএলটিই সেবা চালু হয়েছে। তবে ফোনের মডেল ও অবস্থানভেদে সাপোর্ট ভিন্ন হতে পারে। ব্যবহারকারী চাইলে অপারেটরের অ্যাপ বা কল সেন্টারের মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করতে পারেন।
ভিওএলটিই বাংলাদেশের মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবহারে এক নতুন অভিজ্ঞতা যোগ করেছে। দ্রুত ইন্টারনেটের পাশাপাশি এখন আরও মানসম্মত ভয়েস কলও সম্ভব—অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই।