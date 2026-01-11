দ্রুত ও কম খরচে ছবি তৈরির এআই আনছে গুগল

By / / 2 minutes of reading

ছবি তৈরির জন্য নতুন একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) মডেল পরীক্ষা করছে গুগল। নতুন এই মডেলের নাম ‘ন্যানো বানানা–২ ফ্ল্যাশ’। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, এটি আগের ন্যানো বানানা প্রো মডেলের তুলনায় বেশি দ্রুত কাজ করবে এবং খরচও কম হবে।

নতুন মডেলটি গুগলের ‘জেমিনি ফ্ল্যাশ’ সিরিজের অংশ। এই ফ্ল্যাশ সিরিজকে গুগলের সবচেয়ে দ্রুতগতির জেনারেটিভ এআই (যে এআই নিজে থেকে লেখা, ছবি বা কনটেন্ট তৈরি করতে পারে) হিসেবে ধরা হয়। ধারণা করা হচ্ছে, নতুন ছবি মডেলটি আগের মডেলের চেয়ে সহজে ব্যবহার করা যাবে এবং কম সময়ে ছবি তৈরি করতে পারবে। তবে এটি ন্যানো বানানা প্রোর মতো অতটা শক্তিশালী বা খুব বেশি সৃজনশীল হবে না।

এই নতুন মডেলের তথ্য প্রথম প্রকাশ্যে আসে প্রযুক্তি বিশ্লেষক মার্স ফর টেকের মাধ্যমে। তিনি গুগলের বিভিন্ন এআই মডেলের তথ্য আগে থেকেই শনাক্ত ও প্রকাশ করার জন্য পরিচিত।

বর্তমানে গুগলের ছবি তৈরি ও সম্পাদনার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে ন্যানো বানানা প্রো মডেল, যাকে জেমিনি ৩ প্রো ইমেজও বলা হয়। এই মডেলটি মূলত সৃজনশীল কাজের জন্য তৈরি। এর সাহায্যে লেখা বা উদাহরণ কনটেন্টকে পরিষ্কার ও বিস্তারিত ছবিতে রূপ দেওয়া যায়। এই প্রযুক্তি দিয়ে প্রোটোটাইপ (নমুনা), ডায়াগ্রাম (চিত্র), স্টোরিবোর্ড (গল্প বা কাজের ধাপের ছবি), তথ্যচিত্র, এমনকি রেসিপি বা আবহাওয়া–সংক্রান্ত ছবিও তৈরি করা সম্ভব।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, নতুন ন্যানো বানানা–২ ফ্ল্যাশ মডেলটি প্রো সংস্করণের মতো অতটা শক্তিশালী না হলেও, দ্রুত ও সহজভাবে ছবি তৈরির কাজে বেশ কার্যকর হবে। যারা অল্প সময়ে, কম খরচে সাধারণ ছবি তৈরি করতে চান, তাদের জন্য এই মডেলটি বেশি উপযোগী হতে পারে।

Must Read

Menu
Scroll to Top