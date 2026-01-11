ইরান ইস্যু নিয়ে রুবিও–নেতানিয়াহু ফোনালাপ

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও শনিবার ফোনে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে কথা বলেছেন বলে জানিয়েছে এক মার্কিন কর্মকর্তা। তবে ফোনালাপের বিস্তারিত বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য জানানো হয়নি। তবে এর আগে অ্যাক্সিওস জানিয়েছিল, রুবিও ও নেতানিয়াহুর আলোচনায় গাজা পরিস্থিতি, সিরিয়া ইস্যু এবং ইরানে চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভ উঠে আসে।

ইরান বর্তমানে গত কয়েক বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় সরকারবিরোধী আন্দোলনের মুখে রয়েছে। গত বছর ইসরায়েলের সঙ্গে ১২ দিনের যুদ্ধে জড়িয়েছিল দেশটি। চলতি বছরের জুনে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালায়।

গাজায় চলমান যুদ্ধবিরতি এখনো প্রথম ধাপের বাইরে অগ্রসর হয়নি। গত অক্টোবরে শুরু হওয়া এই যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগে ইসরায়েল ও হামাস একে অপরকে দায়ী করছে। চুক্তির পরবর্তী ধাপ বাস্তবায়ন নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বড় ধরনের মতপার্থক্য রয়ে গেছে।

এর আগে চলতি সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় প্যারিসে অনুষ্ঠিত আলোচনায় ইসরায়েল ও সিরিয়া নিরাপত্তা ও বাণিজ্যিক বিষয় সমন্বয়ের জন্য একটি যোগাযোগ ব্যবস্থায় সম্মত হয়েছে।
২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এ পর্যন্ত পাঁচবার যুক্তরাষ্ট্র সফর করেছেন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু। অন্যদিকে ট্রাম্প গত অক্টোবরে ইসরায়েল সফর করেন।

