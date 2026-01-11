‘এই সময় বই-ই আমার সবচেয়ে বড় সঙ্গী’

জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও অভিনেতা তাহসান খান তার দ্বিতীয় সংসার ভেঙে যাওয়ার খবর জানিয়েছেন। মেকআপ আর্টিস্ট রোজা আহমেদের সঙ্গে বিয়ের এক বছর পূর্ণ হতে না হতেই এই বিচ্ছেদের খবর সামনে আসার পর থেকে ভক্তদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা চলছে।
বিষয়টি নিয়ে নেটিজেনরাও করছেন নানা গবেষনা। তবে চমকপ্রদ তথ্য হলো, ভক্তরা যখন দেখছিলেন তাহসান গান ও সামাজিকমাধ্যম থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন, তার আগে থেকেই তিনি স্ত্রীর থেকে আলাদা থাকছিলেন।
তাহসান জানান, গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে অস্ট্রেলিয়া ট্যুরে যাওয়ার আগেই তারা আলাদা থাকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এরপর তিনি ফেসবুক এবং নতুন গান থেকে নিজেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে নেন।
তাহসানের ভাষায়, সেই ট্যুরের আগেই আমরা আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেই সময় থেকেই আমি ফেসবুক ও গান থেকে অনেকটাই দূরে রয়েছি।
২০২৫ সালের ৪ জানুয়ারি মাত্র চার মাসের পরিচয়ে রোজা আহমেদকে বিয়ে করেছিলেন তাহসান। রোজা পেশায় একজন অভিজ্ঞ মেকআপ আর্টিস্ট।
বিয়ের পর সব ঠিকঠাক মনে হলেও কয়েক মাসের মাথায় তাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়। তাহসান জানান, তারা আসলে গত বছরের জুলাই মাসের শেষ দিক থেকেই আলাদা থাকছেন।
সম্প্রতি তাদের প্রথম বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে দুজনকে একসঙ্গে না দেখায় সামাজিক মাধ্যমে বিচ্ছেদের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে তাহসান বলেন, অ্যানিভার্সারি উদ্যাপন নিয়ে যে খবরগুলো প্রকাশ হয়েছে, সেগুলো সত্য নয়।
ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে জনসম্মুখে খুব বেশি কথা বলতে আগ্রহী নন এই তারকা। উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণেই তিনি মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছেন। জানান, আপাতত তিনি বিস্তারিত কিছু বলতে চান না।
বিচ্ছেদ প্রসঙ্গে তাহসান বলেন, ‘সত্য বলতে আমাদের বিচ্ছেদের ঘটনা সত্য। এটা নিয়ে আমি বিস্তারিত কথা বলব। তবে এখন নয়।’ কবে এবং কেন এমন সিদ্ধান্ত—এ প্রশ্নে তিনি জানান, বিষয়টি অনেক বড় এবং সবকিছু চূড়ান্ত হলেই তিনি বিস্তারিত জানাবেন।
নিজের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা নিয়ে তাহসান বলেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরেই শারীরিকভাবে ভালো নেই, তবে এর কারণ এখনই প্রকাশ্যে বলতে চান না। মানসিক অবস্থাও খুব একটা ভালো নয় বলেই জানান তিনি।
বর্তমান সময় কীভাবে কাটছে—এমন প্রশ্নে তাহসান বলেন, তিনি একা একা ভ্রমণ করছেন। তাঁর কথায়, ‘ঘুরছি আর বই পড়েই সময় চলে যাচ্ছে। এই সময়ে বই-ই আমার সবচেয়ে বড় সঙ্গী।’
শেষে তিনি সবার কাছে দোয়া চেয়ে বলেন, ‘দোয়া করবেন যেন আমি এই কঠিন সময়টা দ্রুত পার করতে পারি।’