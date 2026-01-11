১৩ জেলায় শৈত্যপ্রবাহ থাকতে পারে আরও ২ দিন

কুয়াশা আর শৈত্যপ্রবাহ সঙ্গী করে দাপটে রয়েছে হাড় হিম করা শীত। দিনের বেশিরভাগ সময়ই দেখা মিলছে না সূর্যের। এতে ক্রমেই যেন বাড়ছে শীতের অনুভূতি। টানা কয়েকদিন ধরে এমন জবুথুবু অবস্থার মধ্যেই ফের দুঃসংবাদ দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। দেশের ১৩ জেলায় আরও অন্তত ২ দিন অব্যাহত থাকতে পারে শৈত্যপ্রবাহ। সেই সঙ্গে তাপমাত্রা আরও কিছুটা কমে বাড়তে পারে শীতের তীব্রতা।

আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবির পূর্বাভাসে জানিয়েছেন, সোম ও মঙ্গলবার (১২-১৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এই দু’দিনে শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত নদী অববাহিকার কোথাও কোথাও মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা এবং অন্যত্র হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়তে পারে। এরমধ্যে সোমবার দেশের দক্ষিণাঞ্চলে রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। তবে মঙ্গলবার দিন-রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

এই আবহাওয়াবিদ আরও জানিয়েছেন, বর্তমানে রাজশাহী, পাবনা, নওগাঁ, যশোর ও চুয়াডাঙ্গাসহ রংপুর বিভাগের জেলাগুলোর উপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে। সোম ও মঙ্গলবারও শৈত্যপ্রবাহের এমন দাপট থাকতে পারে।

এদিকে বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার (১৪-১৬ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সেই সঙ্গে এই ৩ দিনেও মধ্যরাত থেকে সকাল পর্যন্ত থাকতে পারে কুয়াশার দাপট। এরমধ্যে বুধবার দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে। পাশাপাশি বৃহস্পতিবারও দিন ও রাতের তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। আর শুক্রবার রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমলেও অপরিবর্তিত থাকতে পারে দিনের তাপমাত্রা।

রবিবার সন্ধ্যায় পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় দেশের সর্বনিম্ন ৭ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। পাশাপাশি এই সময়ে রাজধানী ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই অবস্থায় বর্ধিত ৫ দিনে আবহাওয়ার উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই বলেও পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

