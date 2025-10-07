থুনবার্গকে ‘ঝামেলাবাজ’ আখ্যা দিয়ে ‘ডাক্তার দেখানোর’ পরামর্শ ট্রাম্পের

ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে আটক হয়ে ফেরত আসা সুইডিশ জলবায়ু অধিকারকর্মী গ্রেটা থুনবার্গকে নিয়ে কটাক্ষ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। থুনবার্গকে ‘ঝামেলাবাজ’ বলে আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, তিনি (থুনবার্গ) এখন আর পরিবেশ নিয়ে কাজ করছেন না। তিনি এসব করে বেড়াচ্ছেন। তার ডাক্তার দেখানো উচিত। তার রাগ নিয়ন্ত্রণজনিত সমস্যা আছে।
স্থানীয় সময় সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের ওভাল অফিসে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এ মন্তব্য করেন ট্রাম্প। সম্প্রতি ত্রাণবাহী নৌবহর ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা’-তে করে গাজার দিকে রওনা হয়েছিলেন গ্রেটা থুনবার্গসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অধিকারকর্মীরা। অবরুদ্ধ গাজায় মানবিক সহায়তা পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তারা যাত্রা করলেও, গত শুক্রবার ইসরায়েলি নৌবাহিনী ৪০০ জনের বেশি অধিকারকর্মীকে আটক করে।
পরে সপ্তাহান্তে আটক ১৩০ জনের বেশি কর্মীকে তুরস্কে ফেরত পাঠানো হয়। আর গতকাল সোমবার গ্রেটা থুনবার্গসহ আরও কয়েকজনকে গ্রিস ও স্লোভাকিয়ায় ফেরত পাঠায় ইসরায়েল। ইসরায়েলি হেফাজত থেকে ফিরে আসা ফ্লোটিলার কয়েকজন অধিকারকর্মী ও আইনজীবী অভিযোগ করেছেন, বন্দি থাকা অবস্থায় থুনবার্গসহ অন্যদের উপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। তবে ইসরায়েল এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে।