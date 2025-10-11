চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং ডোনাল্ড ট্রাম্প

চীনা পণ্যে ১০০ শতাংশ শুল্ক বাড়ানোর ঘোষণা ট্রাম্পের

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্ক নীতি নিয়ে শুরু থেকেই দ্বন্দ্ব চলছে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের। পাল্টাপাল্টি হুমকি ও শুল্কারোপে পিছিয়ে নেই দেশ দুটির কোনোটিই। চীনের নতুন রফতানি নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা কার্যকরের পর সেই উত্তেজনার পালে আবারও হাওয়া লাগলো।
চীনের এই নীতি কার্যকর হওয়ার পর শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বলেন, চীন প্রতিনিয়ত শত্রুতামূলক পদক্ষেপ নিয়ে যাচ্ছে। যা বিশ্ববাজারকে স্থবির করে দেবে। চীনসহ বিশ্বের সব দেশ এতে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে বলেও সতর্ক করেন ট্রাম্প।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানান, চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রগামী রফতানির ওপর ১০০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হবে এবং ১ নভেম্বরের মধ্যে ‘সব ধরনের গুরুত্বপূর্ণ সফটওয়্যার’-এর ওপর নতুন রফতানি নিয়ন্ত্রণ জারি করা হবে—যা বর্তমান শুল্ক ছাড়ের মেয়াদ শেষ হওয়ার নয় দিন আগে কার্যকর হবে।

এছাড়াও, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং-এর সঙ্গে পূর্ব নির্ধারিত বৈঠক বাতিলেরও হুঁশিয়ারি দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। বলেন, এ অবস্থায় তার সঙ্গে দেখা করার কোনো কারণ আছে বলে তিনি মনে করেন না।

ট্রাম্পের এই পদক্ষেপের পর বিশ্বজুড়ে শেয়ারবাজারে পতন দেখা যায়। বিনিয়োগকারীদের শঙ্কা, চীনের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য যুদ্ধ মার্কিন অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

