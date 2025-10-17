সহকর্মীকে হত্যার পর রুশ সেনার আত্মহত্যা

সহকর্মীকে হত্যার পর রুশ সেনার আত্মহত্যা

রাশিয়ার রাজধানী মস্কোর পার্শ্ববর্তী একটি সামরিক ঘাঁটিতে একজন রুশ সৈন্য তার সহকর্মীকে গুলি করে হত্যার পর নিজেও আত্মহত্যা করেছেন। দেশটির সেনাবাহিনীর বরাতে রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম আজ শুক্রবার এ তথ্য জানিয়েছে।

মস্কো থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি জানায়, রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে ব্যারাকে গুলির ঘটনা নতুন নয়। দীর্ঘ দিন ধরে সেনাবাহিনীতে বুলিং ও হেনস্তার নানা অভিযোগ রয়েছে।

মস্কোর সামরিক জেলা কমান্ডের বরাতে বার্তা সংস্থা তাস জানিয়েছে, একজন সেনা সদস্য চুক্তিবদ্ধ এক সৈনিকের ওপর গুলি চালায় এবং পরে নিজেও আত্মহত্যা করে।

তাস আরো জানিয়েছে, রুশ বিমানবাহিনী ঘটনাটি তদন্ত করছে। তবে কী কারণে সহকর্মীকে হত্যার পর ওই সৈন্য আত্মহত্যা করেছেন, সে ব্যাপারে সম্ভাব্য কোনো কারণ উল্লেখ করা হয়নি।

