রেলের চাকায় হাত-পা হারানো তরুণী পাচ্ছেন ৮২ মিলিয়ন ডলার

নিউইয়র্ক সিটির পাতাল ট্রেনের নিচে পড়ে বাম হাত ও পা হারানো লুইসা জেনসিন হারগার দ্য সিলভাকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ৮২ মিলিয়ন ডলার প্রদানের রায় দিয়েছেন আদালত।
ব্রাজিলের এই কলেজছাত্রী ২০১৬ সালে টুরিস্ট ভিসায় বেড়াতে এসে দুর্ঘটনার শিকার হন। তিনি ব্রুকলীনে আটলান্টিক অ্যাভিনিউ রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। সে সময় অজ্ঞান হয়ে রেললাইনে পড়ে গেলে একটি ট্রেন তার বাম হাত ও পায়ের ওপরে উঠে যায়। দীর্ঘ চিকিৎসার পর লুইসাকে অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে কৃত্রিম হাত ও পা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।
দুর্ঘটনার পর পাতাল ট্রেনের পরিচালনা সংস্থা মেট্রপলিটন ট্র্যাঞ্জিট অথরিটি এমটিএ-কে দায়ী করে মামলা করেছিলেন লুইসা। ব্রুকলীনে ফেডারেল কোর্টের জুরিবোর্ড গত সপ্তাহে ওই দুর্ঘটনার জন্যে এমটিএকে দায়ী করেন এবং লুইসাকে ৮২ মিলিয়ন ডলার প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।
মামলার শুনানি লুইসার আইনজীবীরা নিউইয়র্কের রেলের নীচে পড়ে বিগত ১৫ বছর মানুষের প্রাণহানির বিবরণী উপস্থাপন করেন। তারা যুক্তি উপস্থাপন করেন, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরা মাথা ঘুরে পড়ে গেলেও রেললাইনে পড়বেন না, এমন কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। তবে, রায়ের বিরুদ্ধে এমটিএ আপিল করবে বলে জানা গেছে।
এ ধরনের আরেকটি দুর্ঘটনায় হাত ও পা হারানো আরেকজনকে ৯০ মিলিয়ন ডলার প্রদানের রায় দিয়েছিলেন আদালত। সে রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের পর ক্ষতিপূরণের অঙ্ক কমিয়ে ৪০ মিলিয়ন ডলার করা হয়েছিল।
জানা গেছে, নিউইয়র্কের পাতাল ট্রেনের নিচে পড়ে ২০২৩ সালে মারা গেছে ২৪১ জন। গত ৫ বছর যাবৎ প্রতিবছর গড়ে ৭ মিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ গুণছে এমটিএ।