বিশাল সোনার মজুদ পাওয়ার ঘোষণা ইরানের

ইরানের অন্যতম বৃহৎ মূল্যবান ধাতু খনিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সোনার মজুদ পাওয়া গেছে। এতে প্রায় ‘৭.৯৫ মিলিয়ন টন অক্সাইড সোনার আকরিক এবং ৫৩.১ মিলিয়ন টন সালফাইড সোনার আকরিক’ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।
সোমবার (১ ডিসেম্বর) স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের বরাতে এএফপি জানিয়েছে, দক্ষিণ খোরাসানের পূর্বাঞ্চলীয় অঞ্চলের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন শাদান সোনার খনিতে নতুন শিরা কাঠামোটি পাওয়া গেছে।
ফার্স সংবাদ সংস্থা এটিকে ‘দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খনিগুলির মধ্যে একটি” হিসাবে বর্ণনা করেছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, নতুন মজুদগুলো শিল্প, খনি ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈধতা পেয়েছে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ‘একটি বিশাল সোনার শিরা আবিষ্কারের পর দেশের পূর্বে শাদান সোনার খনির প্রমাণিত মজুদের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।’
ইরান আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় সোনার মজুদের পরিমাণ প্রকাশ করেনি। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাদের ক্রয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানা গেছে।
দেশটিতে মোট ১৫টি সোনার খনি রয়েছে। এর মধ্যে বৃহত্তমটি হলো দেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত জারশুরান খনি।