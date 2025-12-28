কানাডার ক্যালগেরিতে তুষারপাতে বিপর্যস্ত জনজীবন

প্রচণ্ড শীতে কাঁপছে কানাডার ক্যালগেরি ও আলবার্টার আশপাশের শহর। ঠান্ডা আর তুষারে জমে যাচ্ছে মানুষ। গত বুধবার থেকে শুরু হওয়া ঠান্ডা একটানা চলছে মাইনাস ২৩ থেকে মাইনাস ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত।

আবহাওয়া সূত্রে জানা গেছে, এই তীব্র ঠাণ্ডা কানাডার স্থানীয় সময় রবিবার থেকে কমতে শুরু করবে। ক্যালগেরি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাস্তা পিচ্ছিল ও প্রচণ্ড ঠান্ডায় বেশ কয়েক স্থানে দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে।

এদিকে ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে বিলম্বিত হচ্ছে বিমানের নির্ধারিত ফ্লাইট। ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন যাত্রীরা। গতকাল টরেন্টোর পিয়ারসন বিমানবন্দর থেকে ছেড়ে যাওয়া এবং অবতরণ করা প্রায় ৬৬৮ ফ্লাইট নির্ধারিত সময়ের চেয়ে অনেক বিলম্বে চলাচল করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই বিলম্বের সময় ছিল ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা।

কানাডার প্রধান দুই এয়ারলাইনস- এয়ার কানাডা এবং ওয়েস্টজেট সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের প্রায় ৪০ শতাংশ শিডিউল গতকাল ব্যাহত হয়েছে।

অন্যদিকে ক্যালগেরিতে ঘন বরফের আস্তরণে ছেয়ে গেছে সড়ক। পিচ্ছিল সড়কে ঘটছে দুর্ঘটনা। সড়কের যানবাহনগুলো খুব ধীর গতিতে চলছে। ভয়াবহ ঠান্ডা আর বরফাচ্ছন্ন পরিস্থিতিতে জনজীবন স্থবির হয়ে পড়েছে।

এদিকে তুষারের প্রকোপে ক্যালগেরির গণপরিবহণ বাস চলাচলে ব্যাঘাত ঘটেছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আসতে না পারায় অনেক স্থানেই যাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। জরুরি প্রয়োজনে ছাড়া অনেকেই ঘর থেকে বাইরে বের হচ্ছেন না।

সিটি অফ ক্যালগেরি এবং স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো বিশেষ বুলেটিনে সতর্কতার মাধ্যমে সবাইকে চলাচলের নির্দেশ দিচ্ছে।

