ভেনেজুয়েলার তেল বিক্রয় ‘অনির্দিষ্টকাল’ নিয়ন্ত্রণ করবে যুক্তরাষ্ট্র

যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানিমন্ত্রী ক্রিস রাইট বলেছেন, ওয়াশিংটন ভবিষ্যতে ‘অনির্দিষ্টকাল’ ধরে ভেনেজুয়েলার তেল বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করবে।
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী নেতৃত্ব ৩০-৫০ মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেলের মার্কেটিং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় দেবে-এমনটি জানানোর পর বুধবার তিনি একথা বললেন।
ওয়াশিংটন থেকে এএফপি জানায়, রাইট মিয়ামিতে গোল্ডম্যান স্যাকস এনার্জি ইভেন্টে বলেন, ‘আমরা ভেনেজুয়েলা থেকে তেল বাজারজাত করব- প্রথমে সংরক্ষিত তেল, এবং এরপর ‘অনির্দিষ্টকাল’ ধরে, ভবিষ্যতে ভেনেজুয়েলা থেকে উৎপাদিত তেল বাজারে বিক্রি করব।’
ট্রাম্প গত মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান, ভেনেজুয়েলার অন্তর্বর্তী সরকার ৩০ থেকে ৫০ মিলিয়ন ব্যারেল ‘উচ্চ মানের, নিষেধাজ্ঞাভুক্ত’ তেল যুক্তরাষ্ট্রকে হস্তান্তর করবে, এবং এই তেল বাজার মূল্যে বিক্রি করার মাধ্যমে যে আয় হবে তা তার ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।
এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো তেলের প্রবাহ পুনরায় চালু করা, তা মার্কিন রিফাইনারিগুলোর কাছে পৌঁছানো এবং আমেরিকার নিয়ন্ত্রণাধীন ‘শেপার্ড একাউন্টসে অর্থ জমা করে তা শেষে ভেনেজুয়েলা ও যুক্তরাষ্ট্র দুই দেশই লাভবান হবে বলে দাবি করা হয়েছে।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বুধবার বলেছেন, ওয়াশিংটনের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ ভেনেজুয়েলার তেলের অবরোধ ‘বিশ্বের যেকোনো স্থানে’ কার্যকর রয়েছে। আমেরিকান বাহিনী ক্যারিবীয় সাগর ও উত্তর আটলান্টিকে ট্যাংকার জাহাজ জব্দ করার পর তিনি এখা বলেন।
হেগসেথ এক্সে পোস্টে লিখেছেন, ‘ভেনেজুয়েলার নিষিদ্ধ ও অবৈধ তেলের অবরোধ বিশ্বের যেকোনো স্থানে পুরোপুরি কার্যকর।’
এরই মধ্যে মার্কিন সেনাবাহিনী আন্তর্জাতিক জলসীমায় একটি নিষিদ্ধ জাহাজ — এম/টি মারিনেরা জব্দ করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের অভিযোগে এটি আটক করা হয়েছে এবং এটিকে আন্তর্জাতিক ফরোয়ার্ডে ট্র্যাক করা হচ্ছিল।
এই পদক্ষেপগুলো ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর নিষেধাজ্ঞা কার্যকরকরণের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে, যার লক্ষ্য ভেনেজুয়েলার তেল রপ্তানি ও এর অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ওপর চাপ সৃষ্টি করা।