মালবাহী বিমানে রাশিয়ায় স্বর্ণ পাঠাচ্ছে ইরান, মস্কো পাঠাচ্ছে অস্ত্র?

ইরানে চলমান সরকারবিরোধী আন্দোলনের মুখে দেশটির বর্তমান শাসনব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় ধরনের সংশয় তৈরি হয়েছে। ব্রিটিশ সংসদ সদস্য টম টুগেনডাট পার্লামেন্টে দেওয়া বক্তব্যে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেছে। তিনি জানিয়েছেন, তেহরানে রাশিয়ার মালবাহী বিমান অবতরণ এবং ইরান থেকে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ দেশের বাইরে সরিয়ে নেওয়ার খবর পাওয়া যাচ্ছে।

টুগেনডাট এই পরিস্থিতিকে ‘পতন-পরবর্তী জীবনের প্রস্তুতি’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তার মতে, রুশ বিমানে করে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ইরানে আসার সম্ভাবনা রয়েছে, আর বিপরীতে দেশটির প্রভাবশালী ব্যক্তিরা নিজেদের সম্পদ সুরক্ষিত করতে স্বর্ণ সরিয়ে নিচ্ছেন।

গত ২৮ ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভ বর্তমানে ইসলামি প্রজাতন্ত্রের কয়েক দশকের শাসনের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানবাধিকার সংস্থা এইচআরএএনএ-র তথ্যমতে, চলমান সহিংসতায় এখন পর্যন্ত ৩৪ জন বিক্ষোভকারী এবং ২ জন নিরাপত্তা সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন।

টম টুগেনডাট আরও ইঙ্গিত দিয়েছেন, ইরান সরকারের অনেক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন। সেই সাথে তারা গুরুত্বপূর্ণ গোপন তথ্য পাচার করছেন। তার মতে, ইরানি নেতৃত্বের মধ্যে এখন চরম অবিশ্বাস ও আতঙ্ক কাজ করছে। যেখানে প্রত্যেকেই নিজেদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করছে।

ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা বিষয়ক মন্ত্রী হ্যামিশ ফ্যাকনার এই তথ্যের বিষয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করতে অপরাগতা প্রকাশ করেছেন। তবে তিনি স্পষ্ট করেছেন, যুক্তরাজ্য ইরানি জনগণের সমাবেশের স্বাধীনতা এবং প্রতিবাদ করার অধিকারকে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। ইরান সরকারকে জনগণের এই অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান জানায়।

