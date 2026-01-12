ইরানের নেতাদের ‘হত্যা’র জন্য ট্রাম্পকে মার্কিন সিনেটরের আহ্বান

By / / 1 minute of reading

মার্কিন রিপাবলিকান সিনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ইরানের শীর্ষ নেতৃত্বকে লক্ষ্য করে কঠোর সামরিক পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তার মতে, এমন পদক্ষেপ নিলে ইরানে চলমান বিক্ষোভ আরও শক্তিশালী হবে এবং মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির পথ খুলবে।

ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গ্রাহাম বলেন, “যে কোনো পদক্ষেপের লক্ষ্য হওয়া উচিত বিক্ষোভকারীদের সাহস জোগানো এবং শাসকগোষ্ঠীর মনে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া। আমি যদি আপনার জায়গায় থাকতাম, মিস্টার প্রেসিডেন্ট, তাহলে যারা জনগণকে হত্যা করছে, সেই নেতৃত্বকেই নিশানা করতাম। এটা থামাতেই হবে।”

তিনি আরও বলেন, “যদি এর পরিণতি ভালো হয়, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ছড়িয়ে পড়বে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় চলা সন্ত্রাসবাদ বন্ধ হবে। হিজবুল্লাহ, হামাস—সব মিলিয়ে তারা হারিয়ে যাবে। ইসরায়েল ও সৌদি আরব শান্তি স্থাপন করবে। মধ্যপ্রাচ্যে শুরু হবে এক নতুন দিন।”

