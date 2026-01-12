বিএনপি ক্ষমতায় এলে সালথায় আন্তর্জাতিকমানের হাসপাতাল নির্মাণ হবে : শামা ওবায়েদ

বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও ফরিদপুর-২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শামা ওবায়েদ ইসলাম বলেছেন, বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় গেলে দেশের প্রতিটি ইউনিয়নকে মডেল ইউনিয়নে রূপান্তর করা হবে। পাশাপাশি ফরিদপুরের সালথা উপজেলায় একটি আন্তর্জাতিকমানের হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে, যাতে স্থানীয় মানুষকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আর দূরে যেতে না হয়।

রবিবার বিকেলে ফরিদপুরের সালথা উপজেলার রামকান্তপুর ইউনিয়নের শৈলডুবি মাতুব্বর বাড়িতে বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় আয়োজিত দোয়া ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

শামা ওবায়েদ বলেন, নির্বাচন আসবে, আবার চলে যাবে। কিন্তু আমার সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক আত্মার সম্পর্ক। এই সম্পর্ক কখনো শেষ হওয়ার নয়। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে সামনে এগিয়ে যাবো। বিএনপি রাজনীতি করে মানুষের অধিকার ও কল্যাণের জন্য। ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনগণের ওপর জুলুম চালানো বিএনপির রাজনীতির অংশ নয়।

দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, কেউ যদি টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি কিংবা দখলবাজির মতো অপরাধে জড়িত থাকে, তাহলে তাকে তার চরম মূল্য দিতে হবে। অপরাধের সঙ্গে বিএনপির কোনো আপস নেই।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সালথা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান তালুকদার। সঞ্চালনায় ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক খন্দকার খায়রুল বাসার আজাদ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন- সালথা উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি মনির মোল্যা, নগরকান্দা উপজেলা যুবদল নেতা তৈয়াবুর রহমান মাসুদ, বিএনপি নেতা হাসান মাতুব্বর, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা কামরুল ইসলামসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের অসংখ্য নেতাকর্মী।

