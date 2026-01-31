ভারতের কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন ১২৮ বাংলাদেশি জেলে

ভারতের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন কুতুবদিয়ার ৫৪ জনসহ মোট ১২৮ বাংলাদেশি জেলে। গত শুক্রবার মুক্তিপ্রাপ্ত জেলেদের মোংলার কোস্ট গার্ড পশ্চিম জোন সদর দপ্তরে আনা হয়। পরে তাদের স্বজন ও সংশ্লিষ্ট ট্রলার মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
মুক্তিপ্রাপ্ত জেলেরা পাঁচটি ট্রলারের সদস্য। ট্রলারগুলো হলো—কুতুবদিয়ার এফবি আদিব-২ (২৮ জন), বাঁশখালীর এফবি মায়ের দোয়া (৩২ জন), এফবি নুরে মদিনা (২৪ জন), এফবি আমিনা গণি (২৯ জন) এবং কুতুবদিয়ার এফবি আল্লাহ মালিক (১৫ জন)।
বাঁশখালীর এফবি মায়ের দোয়া ট্রলারের মালিক জাহাঙ্গীর আলম এবং কুতুবদিয়ার এফবি আল্লাহ মালিক ট্রলারের মালিকের ভাতিজা জিয়াউর রহমান জানান, ট্রলারসহ জেলেরা মুক্তি পেয়েছেন এবং জেলেরা নিজ নিজ বাড়িতে ফিরেছেন। এদের মধ্যে কুতুবদিয়ার ৫৪ জন জেলে রয়েছেন।
উপজেলা মৎস্যজীবী ফেডারেশনের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ জানান, ভারতের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া জেলেরা রোববার সকালে কুতুবদিয়ায় পৌঁছান।
উল্লেখ্য, গত বছরের ১৬ থেকে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে ভারতীয় জলসীমায় প্রবেশের অভিযোগে ভারতের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী পাঁচটি ট্রলারসহ ১২৮ বাংলাদেশি জেলেকে আটক করেছিল।