গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ব্রিটিশ কূটনীতিককে বহিষ্কার করল রাশিয়া

অর্থনৈতিক গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে যুক্তরাজ্যের এক কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে রাশিয়া। দেশটির কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থা এফএসবি দাবি করেছে, ওই কূটনীতিক জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি করে এমন গোয়েন্দা ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন।

মস্কোতে অবস্থিত যুক্তরাজ্য দূতাবাসের সেকেন্ড সেক্রেটারি আলবার্তাস গেরহার্ডাস জেনস ভ্যান রেনসবার্গের বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে রুশ নাগরিকদের দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ না করার জন্য সতর্ক করেছে মস্কো।

এই পদক্ষেপকে ভীতি প্রদর্শন হিসেবে অভিহিত করেছে যুক্তরাজ্য। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র অভিযোগগুলোকে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য ও ভিত্তিহীন বলে মন্তব্য করেছেন।

চলমান ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার দাবি, স্নায়ুযুদ্ধের ধাঁচে তাদের অভ্যন্তরে অস্থিরতা তৈরির জন্য গুপ্তচরবৃত্তি চালাচ্ছে যুক্তরাজ্য।

অন্যদিকে ইউক্রেনকে আর্থিক ও সামরিক সহায়তা প্রদানকারী যুক্তরাজ্য রাশিয়াকে তাদের জন্য অন্যতম বড় হুমকি হিসেবে দেখে। পশ্চিমা দেশগুলো দীর্ঘদিন ধরেই সাইবার হামলা, হত্যাকাণ্ড ও অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ডে রুশ গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ করে আসছে।

