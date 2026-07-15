সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ করে ইতিহাস গড়লেন স্পেনের রাজকন্যা লিওনর

স্পেনের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী প্রিন্সেস লিওনর সফলভাবে তিন বছরের সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ করে দেশের রাজতন্ত্রের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছেন। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীতে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার মাধ্যমে ভবিষ্যতের রাষ্ট্রপ্রধান ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে নিজেকে প্রস্তুত করার গুরুত্বপূর্ণ ধাপ অতিক্রম করলেন তিনি।
গত ১০ জুলাই স্পেনের মুরসিয়া অঞ্চলে অবস্থিত জেনারেল এয়ার অ্যান্ড স্পেস একাডেমিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তার সামরিক প্রশিক্ষণ সমাপ্তির ঘোষণা দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্পেনের রাজা ষষ্ঠ ফেলিপে, রানি লেতিসিয়া ও রাজপরিবারের অন্যান্য সদস্যরা।
অনুষ্ঠানে স্পেনের সশস্ত্র বাহিনীর ক্যাপ্টেন জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী রাজা ফেলিপে নিজ হাতে মেয়ে লিওনরকে স্প্যানিশ নৌবাহিনীর জুনিয়র নেভাল অফিসার পদে পদোন্নতি দেন।
এই পদোন্নতির মাধ্যমে ভবিষ্যতের রানি হিসেবে তার সামরিক প্রস্তুতির আনুষ্ঠানিক একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সম্পন্ন হলো।
লিওনর ভবিষ্যতে সিংহাসনে আরোহণ করলে তিনি হবেন গত দেড় শতাব্দীর মধ্যে স্পেনের প্রথম ক্ষমতাসীন রানি। একই সঙ্গে দেশের সংবিধান অনুযায়ী তিনি সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্বও পালন করবেন।
মাত্র ২০ বছর বয়সী লিওনর গত তিন বছরে পর্যায়ক্রমে স্পেনের স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীতে কঠোর সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।
স্পেনের রাজপরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপ্রধানকে দেশের সামরিক কাঠামো, নেতৃত্ব এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য এই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে হয়।
বিশ্লেষকদের মতে, এই প্রশিক্ষণ লিওনরকে শুধু একজন ভবিষ্যৎ সাংবিধানিক রানি হিসেবেই নয়, সশস্ত্র বাহিনীর আনুষ্ঠানিক সর্বাধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্যও প্রস্তুত করবে।
অনুষ্ঠানে রানি লেতিসিয়া হালকা গোলাপি রঙের লেইস-অলংকৃত পোশাক পরে উপস্থিত হন। তার সঙ্গে মিলিয়ে গোলাপি রঙের জুতা ও হ্যান্ডব্যাগ ব্যবহার করেন তিনি।
অন্যদিকে নৌবাহিনীর আনুষ্ঠানিক পোশাকে ছিলেন প্রিন্সেস লিওনর।
রাজপরিবারের কনিষ্ঠ সদস্য ইনফান্তা সোফিয়া সাদা-কালো পোলকা ডট নকশার পোশাক ও ফ্ল্যাট স্যান্ডেল পরে অনুষ্ঠানে অংশ নেন।
গত ৮ জুনের পর এই প্রথম রাজা ফেলিপে, রানি লেতিসিয়া, প্রিন্সেস লিওনর এবং ইনফান্তা সোফিয়াকে একসঙ্গে প্রকাশ্যে দেখা গেল।
এর আগে ৮ জুন লিওনর সামরিক প্রশিক্ষণের মাঝেই ছুটি নিয়ে পরিবারের সঙ্গে যোগ দেন। সেদিন ইনফান্তা সোফিয়া স্পেনের ইবেরকাহা ফাউন্ডেশনের সম্মানসূচক সভাপতি হিসেবে প্রথম আনুষ্ঠানিক ভাষণ দেন।
সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার পর লিওনর সংক্ষিপ্ত গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটাবেন।
এরপর তিনি মাদ্রিদের কার্লোস তৃতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে চার বছরের উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম শুরু করবেন।
রাজপ্রাসাদ সূত্রে জানা গেছে, ভবিষ্যৎ রানি হিসেবে প্রশাসন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কূটনীতি ও সাংবিধানিক কাঠামো সম্পর্কে আরও গভীর জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যেই তিনি এই কোর্সে ভর্তি হচ্ছেন।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রিন্সেস লিওনর স্পেনের জনগণের আগ্রহের কেন্দ্রে উঠে এসেছেন। বাবা রাজা ফেলিপের উত্তরসূরি হিসেবে একদিন তিনিই দেশের সিংহাসনে বসবেন।
২০২৩ সালে স্পেনের সংবিধানের প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণের মাধ্যমে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজের সাংবিধানিক ভূমিকা নিশ্চিত করেন। এবার তিন বাহিনীর সামরিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করায় ভবিষ্যৎ রানি হিসেবে তার প্রস্তুতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শেষ হলো।
বিশ্লেষকদের মতে, সামরিক প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষা- সবকিছুই পরিকল্পিতভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যাতে ভবিষ্যতে রাজা ষষ্ঠ ফেলিপের উত্তরসূরি হিসেবে লিওনর স্পেনের রাজতন্ত্রের নেতৃত্ব গ্রহণে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকেন। সূত্র: হোলা, ডব্লিউ ম্যাগাজিন