জাপানে ৭.১ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প, শপিং মল ধসে বহু মানুষ আটকা

জাপানে ৭ দশমিক ১ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্পে একটি বহুতল শপিং মলের অংশবিশেষ ধসে পড়েছে। এতে ভবনটির ভেতরে বহু মানুষ আটকা পড়েছেন। এছাড়া ভূমিকম্পে দেশের বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য মানুষ আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে অন্তত ৫০ জনকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
ভূমিকম্পের পর পর উপকূলীয় এলাকাগুলোতে সুনামি সতর্কতা জারি করা হয়। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরই এটি তুলে নেয় কর্তৃপক্ষ।
প্রধানমন্ত্রী তাকাচি ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে বলেছেন, আমরা আহত ও অবকাঠামো ক্ষয়ক্ষতি এখনো নিরূপণ করছি। যদিও আমাকে ইতিমধ্যে কয়েকজন আহত হওয়ার তথ্য জানানো হয়েছে। কিছু এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া ব্রিজ, সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত ও কয়েকটি ভবন ধসে পড়েছে।
শপিং মল ধসে আটকা অনেকে
জাপানের কাশিমা শহরের একটি শপিং মলের দ্বিতীয় তলা ধসে পড়েছে। ফায়ার সার্ভিস জানিয়েছে, এ ঘটনায় ভবনটির ভেতরে বেশ কয়েকজন আটকা পড়েছেন। এর আগে পুলিশ জানায়, কাশিমার ওই শপিং মলে বিস্ফোরণের মতো একটি শব্দ শোনার খবর তারা পেয়েছিল। তবে সে সময় কোনো হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাওয়া যায়নি।