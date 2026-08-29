নেপাল চীন সীমান্তে নতুন হ্রদের পানি নেমে গেছে, কমল বন্যার শঙ্কা

নেপাল চীন সীমান্তের বন্যাকবলিত এলাকায় নতুন করে তৈরি হওয়া দুটি হ্রদের একটির পানি প্রায় পুরোপুরি নেমে গেছে। চীনের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম সিসিটিভির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বুধবার ভয়াবহ বন্যায় শত শত মানুষের মৃত্যুর পর ওই এলাকায় নতুন দুটি হ্রদের সৃষ্টি হয়। এগুলো নজরে আসার পর ফের পানির ঢল ও ভূমিধসের আশঙ্কা দেখা দেয়।
সিসিটিভি চীনের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, শনিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা পর্যন্ত নতুন তৈরি হওয়া প্রথম হ্রদটির পানি প্রায় পুরোপুরি নেমে গেছে। বর্তমানে সেখানে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পানি প্রবাহ রয়েছে।
নতুন দুটি হ্রদ তৈরি হওয়ার পর আরও ভূমিধসের আশঙ্কায় শুক্রবার নেপাল ও চীনের কর্মকর্তারা গুরুত্বপূর্ণ জরুরি তৎপরতা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখেন।
এর আগে ওই এলাকায় নতুন হ্রদ দুটির দেখা মেলার পর আশপাশের এলাকায় আবারও পানির ঢল নামার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল।
সূত্র: সিএনএন