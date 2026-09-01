‘ইরানের বিরুদ্ধে পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের’ প্রশ্নে ক্ষুব্ধ ট্রাম্প যা বললেন

ইরানের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের সম্ভাবনা নাকচ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এ বিষয়ে সরাসরি প্রশ্ন করায় এক সাংবাদিকের ওপর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। প্রশ্নটিকে ‘বোকার মতো’ বলেও মন্তব্য করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
সোমবার ওভাল অফিসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ট্রাম্পের কাছে জানতে চাওয়া হয়, ইরানের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের সম্ভাবনা তিনি নাকচ করছেন কি না। জবাবে তিনি বলেন, ‘আমি সম্ভাবনাটি নাকচ করে দিচ্ছি, এর কোনো কারণ নেই। আসলে, এটা কী বোকার মতো প্রশ্ন!’
ইরান ইতোমধ্যে সামরিকভাবে সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছে দাবি করে ট্রাম্প বলেন, দেশটির বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। নিজের বক্তব্যে অটল থেকে তিনি বলেন, ‘তারা তো পুরোপুরি পরাজিত। আমি তাদের পরাজিত করলাম, আর এর ওপর আবার তাদের বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করব? কী বোকার মতো প্রশ্ন!’
গালফ নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্রাম্প এ বক্তব্যের মাধ্যমে নতুন কোনো পারমাণবিক নীতি ঘোষণা করেননি। তিনি শুধু বলেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে এমন অস্ত্র ব্যবহারের ‘কোনো কারণ নেই’।
এর আগে এক পডকাস্ট সাক্ষাৎকারে ট্রাম্পের সাবেক সন্ত্রাস দমন উপদেষ্টা জো কেন্ট বলেছিলেন, প্রচলিত সামরিক পদ্ধতিতে ইরানের নেতৃত্বকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ব্যর্থ হলে যুক্তরাষ্ট্র দেশটির বিরুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে পারে। এরপর বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনা শুরু হয়।
ইরান-যুক্তরাষ্ট্রের নতুন উত্তেজনা
ট্রাম্পের বক্তব্যের আগে হরমুজ প্রণালির কাছে ইরানের লারাক দ্বীপে দুটি রকেট উৎক্ষেপণকারী স্থাপনায় হামলা চালায় মার্কিন সেনারা। জুলাইয়ের শেষের পর ইরানের ভূখণ্ডে এটিই যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম হামলা।
মার্কিন কর্মকর্তাদের ভাষ্য, ওই স্থাপনাগুলো থেকে সমুদ্র মাইন বহনকারী রকেট মোতায়েনের প্রস্তুতি চলছিল। এমন কর্মকাণ্ড কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের জন্য হুমকি তৈরি করতে পারত।
হামলার প্রতিবাদে ইরান জর্ডান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে থাকা মার্কিন সামরিক অবস্থানগুলোতে পাল্টা হামলা চালায়। পরে সংযুক্ত আরব আমিরাত জানায়, ইরান থেকে তাদের আঞ্চলিক জলসীমার ওপর দিয়ে আসা একটি ড্রোন তারা প্রতিহত করেছে।
এর মধ্যেই ইরানের বিরুদ্ধে আরও সামরিক পদক্ষেপের সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প। সর্বশেষ মার্কিন হামলাকে ‘সীমিত’ আখ্যা দিয়ে তিনি বলেছেন, প্রয়োজন হলে ওয়াশিংটন আবারও ইরানে হামলা চালাতে পারে।