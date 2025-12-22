বিশ্বসেরা হতে ইয়ামালকে ‘গার্লফ্রেন্ড’ রাখার পরামর্শ

বার্সেলোনার তরুণ উইঙ্গার লামিনে ইয়ামালকে ‘গার্লফ্রেন্ড’ রাখার পরামর্শ দিয়েছেন এসি মিলান ও অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের সাবেক পর্তুগিজ উইঙ্গার পাউলো ফুত্রে। মাঠে আরও মনোযোগী হতে এবং বিশ্বসেরা হতে ইয়ামালের দ্রুত মেয়ে বান্ধবী দরকার বলে মনে করেন তিনি।

লামিনে ইয়ামাল ও তার প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে কম আলোচনা হয়নি। ইয়ামাল আগে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার অ্যালেক্স পাদিয়ার সঙ্গে এবং পরে আর্জেন্টাইন পপ তারকা নিকি নিকোলের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন। বিশেষ করে নিকোলের সঙ্গে সম্পর্কটি বেশ আলোচিত হয়। তবে সেই সম্পর্ক এখন শেষ; এ কথা নিজেই নিশ্চিত করেছেন ইয়ামাল।

ইয়ামাল-নিকোলের সম্পর্ক শুরু হয়েছিল জুলাইয়ে, ইয়ামালের ১৮তম জন্মদিনের সময়। সে সময় নিকোল বার্সেলোনায় গিয়ে তার সঙ্গে সময় কাটান। এরপর থেকেই তিনি বার্সার ম্যাচে স্ট্যান্ডে নিয়মিত উপস্থিত ছিলেন। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অলিম্পিয়াকোসের বিপক্ষে গোল করার পর ইয়ামালের উড়ন্ত চুম্বনকে অনেকেই নিকোলের উদ্দেশে ইঙ্গিত বলে ধরে নেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের একসঙ্গে ডিনার, এমনকি ক্রোয়েশিয়ার উপকূলে হেলিকপ্টার ভ্রমণের ছবিও ভাইরাল হয়। সেপ্টেম্বরে একটি ফ্যাশন ইভেন্টে নিকোল নিজেই সম্পর্কের কথা স্বীকার করে জানান, ইয়ামাল তাকে কাতালান ভাষায় ‘ত এস্তিমো’ (আমি তোমাকে ভালোবাসি) বলতে শিখিয়েছেন।

স্প্যানিশ একটি টেলিভিশনে ইয়ামালকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে ফুত্রে যুক্তি দেখিয়েছেন, ইয়ামাল ভবিষ্যতে বিশ্বের সেরা খেলোয়াড় হবেন, তবে তার জন্য একটি স্থায়ী প্রেমের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ।

ফুত্রে বলেন, ‘লামিনে ইয়ামাল খুবই তরুণ। তার একজন গার্লফ্রেন্ড থাকা দরকার। আমি যখন আমার সন্তানের মায়ের সঙ্গে পরিচিত হই, তখন থেকেই শতভাগ পেশাদার হই। কম বাইরে যেতাম, বেশি দায়িত্বশীল হয়েছিলাম।’

