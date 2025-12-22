মালয়েশিয়া বিএনপির উদ্যোগে বিজয় দিবসের আলোচনা

মালয়েশিয়ায় বিএনপি অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস পালন, বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া ও পোস্টাল ভোটে প্রবাসীদের উদ্বুদ্ধকরণে করণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কুয়ালালামপুরের অভিজাত হোটেল জি টাওয়ারের হল রুমে শুক্রবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টায় অনুষ্ঠানটি শুরু হয়ে শেষ হয় রাত ১০.৩০ মিনিটে।

মালয়েশিয়া বিএনপি সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার বাদলুর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন।

সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি আনোয়ার হোসেন খোকন মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও যুদ্ধে নিহত শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনা করে প্রধান অতিথি বলেন, স্বউদ্যোগে দলের কাজ করে নেতৃত্ব সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সকলকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে প্রবাসীদেরকে পোস্টাল ভোটে উদ্বুদ্ধ করতে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করে জরুরি ভিত্তিতে প্রবাসীদের নিকট শরণাপন্ন হবার জন্য প্রবাসী নেতাদের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে ইঞ্জিনিয়ার বাদলুর রহমান খান বলেন, বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদকের মালয়েশিয়া আগমনে প্রবাসীরা আনন্দিত। সকল প্রবাসীদের পক্ষ থেকে তিনি প্রধান অতিথিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, বিএনপি সব সময় প্রবাসীদের পক্ষে কাজ করে। তারেক রহমান গুরুত্বের সাথে প্রবাসীদের সমস্ত অধিকার প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ তা আপনারা ইতিমধ্যেই জেনেছেন। বিএনপি আগামীতে সরকার প্রতিষ্ঠা করলে তার এই অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হবে এবং এর সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রবাসীরা ভোগ করতে পারবে। শেষান্তে তিনি মালয়েশিয়াসহ বহির্বিশ্বে সকল প্রবাসীদেরকে পোস্টাল ভোটে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মাহবুব আলম শাহ, সহ-সভাপতি তালহা মাহমুদ, আব্দুল জলিল লিটন, ড. এস এম রহমান তনু, সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা সালাউদ্দিন, সহ-সাধারণ সম্পাদক ওয়ালিউল্লাহ জাহিদ, ফজলুল করিম সোহরাব, মোয়াজ্জেম হোসেন নিপু, কাজী সালাহ উদ্দিন, দপ্তর সম্পাদক মো. আমিনুল ইসলাম রতন, পেনাং/কেডাহ বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এমদাদ হোসেন এমদাদ, কেলাং মহানগর বিএনপির সভাপতি মো. জাকির হোসেন, সদস্য বিএনপি মালয়েশিয়া মো. জসিম উদ্দিন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক যুবদল মালয়েশিয়া মো. মিনহাজ মণ্ডল, প্রতিষ্ঠাতা আহ্বায়ক জাসাস মালয়েশিয়া আসাদুজ্জামান মাসুম ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সাংগঠনিক সম্পাদক হেলাল শিকদার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

উপস্থিত ছিলেন সুত্রাপুর থানা বিএনপি যুগ্ম আহ্বায়ক মো. ফরিদ মিয়া, বিএনপি মালয়েশিয়া এম এ কালাম, সুলতান বিন সিরাজ, আমিনুল ইসলাম বিপ্লব, আবু সাঈদ বাবুল, কবির উদ্দিন পাঠান, বদিউজ্জামান বেদন, আব্দুল্লান আল মাহমুদ রাসেদ, খন্দকার মনিরুল ইসলাম, শাহিন মাতুব্বর, আবুল বাশার, জাহিদ হোসেনসহ শাখা, আঞ্চলিক, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের প্রায় পাঁচশতাধিক নেতাকর্মী।

