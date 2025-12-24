ইউরোপীয় ৫ নাগরিকের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার নিন্দা ম্যাখোঁর

By / / 1 minute of reading

প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট পাঁচ ইউরোপীয় ব্যক্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা প্রদানে অস্বীকৃতির নিন্দা জানিয়েছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাখোঁ। তিনি বলেছেন, এই পদক্ষেপ ‘ভয়ভীতি প্রদর্শন’ এবং ‘জবরদস্তি’র শামিল।

প্যারিস থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানায়।

ম্যাখোঁ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ লিখেছেন, থিয়েরি ব্রেটন এবং আরো চারজন ইউরোপীয় নাগরিকের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের গৃহীত ভিসা সীমাবদ্ধতার নিন্দা জানাচ্ছে ফ্রান্স। এই পদক্ষেপগুলো ইউরোপীয় ডিজিটাল সার্বভৌমত্বকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে ভয়ভীতি প্রদর্শন ও জবরদস্তির শামিল।

তিনি আরো বলেন, ইউরোপ তার ‘নিয়ন্ত্রণের স্বায়ত্তশাসন’ রক্ষা করবে।

Must Read

Menu
Scroll to Top