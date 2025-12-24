দেশে ফিরতে ভিসার আবেদন করেছেন ইমরান খানের পুত্ররা

কারাবন্দী পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের দুই পুত্র দেশে ফিরতে চান। এরই মধ্যে তারা ভিসার আবেদনও করেছেন। এমনটাই জানিয়েছেন পিটিআই ঘনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী বাবর আওয়ান।
পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম এক্সপ্রেস ট্রিবিউনের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। জ্যেষ্ঠ আইনজীবী বাবর আওয়ান জানিয়েছেন, পিটিআই প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের ওপর যদি এমন ‘নিপীড়ন’ চলতেই থাকে, তবে তার ছেলেরা দেশে ফিরে আসতে পারেন। তিনি আরও জানান, তারা ফেরার জন্য ইতিমধ্যে ভিসার আবেদন করেছেন।
পিটিআই প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের ছেলে কাসিম খান বলেছেন, তিনি এবং তার ভাই সুলেমান তাদের ভিসার জন্য আবেদন করেছেন এবং জানুয়ারিতে পাকিস্তান ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন। এমনকি তার বাবাবে কারাগারে মৃত্যু কক্ষে রাখা হচ্ছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
আইনজীবী বাবর আওয়ান বলেন, পিটিআই প্রতিষ্ঠাতার ছেলেরা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন। তিনি উল্লেখ করেন, আইন অনুযায়ী সপ্তাহে অন্তত একবার তাদের বাবার সঙ্গে কথা বলতে দেওয়ার কথা, অথচ মাসের পর মাস কেটে গেলেও কোনো যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি।
আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পিটিআই প্রতিষ্ঠাতা ও ওয়ানডে ফরম্যাটে পাকিস্তানের হয়ে একমাত্র বিশ্বকাপ জয়ী দলের নেতৃত্ব দেওয়া ইমরান খানের সঙ্গে কাউকে দেখা করতে দেওয়া হবে না বলে দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন আওয়ান।
তিনি বলেন, এমন নির্দেশ দেওয়ার কোনো আইনি এখতিয়ার তাদের নেই। তার মতে, আইন অনুযায়ী এটি দুটি অপরাধ—কর্তৃত্বের অপব্যবহার ও সংবিধান লঙ্ঘন।
সম্প্রীতি তোশাখানা-২ মামলায় সাজা দেওয়ার ইমরান খান ও তার স্ত্রী বুশরা বিবিকে ভিন্ন এক মামলায় ১৭ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছে দেশটির বিশেষ আদালত। এরপর দেশজুড়ে আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তিনি।