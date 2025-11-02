অক্টোবরে এলো ৩১ হাজার ২১০ কোটি টাকার প্রবাসী আয়

অক্টোবরে মাসজুড়ে প্রবাসীরা ২৫৬ কোটি ৩৪ লাখ ৮০ হাজার ডলার দেশে পাঠিয়েছেন, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩১ হাজার ২১০ কোটি ৩৬ লাখ টাকা (প্রতি ডলার ১২১.৭৫ টাকা হিসাবে)।
রবিবার (২ নভেম্বর) এ তথ্য প্রকাশ করে বাংলাদেশ ব্যাংক।
বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অক্টোবরে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৪৭ কোটি ৭৮ লাখ ৭০ হাজার ডলার। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বিশেষায়িত কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে এসেছে ২৪ কোটি ২ লাখ ৫০ হাজার ডলার।
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ১৮৩ কোটি ৮৬ লাখ ৯০ হাজার ডলার। বাংলাদেশে ব্যবসারত বিদেশি ব্যাংকগুলোর মাধ্যমে এসেছে ৬৬ লাখ ৭০ হাজার ডলার।
অক্টোবর মাসে কোনো প্রবাসী আয় আসেনি রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাংলাদেশ ডেভলপমেন্ট ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের (রাকাব) মাধ্যমে।