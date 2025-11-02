মামদানিকে ওবামার ফোন, দিলেন পরামর্শক হওয়ার প্রস্তাব

নিউ ইয়র্ক সিটি মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানিকে ফোন করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। শনিবার (১ নভেম্বর) প্রায় ৩০ মিনিটের ফোনালাপে তিনি মামদানির নির্বাচনী প্রচারণার প্রশংসা করেন এবং ভবিষ্যতে তার ‘বিশ্বস্ত পরামর্শক’ হিসেবে পাশে থাকার প্রস্তাব দেন।
আলাপচারিতার কথাটি নিশ্চিত করেছেন মামদানির মুখপাত্র ডোরা পেকেচ। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে এ খবর।
মামদানির মুখপাত্র বলেন, জোহরান মামদানি (সাবেক) প্রেসিডেন্ট ওবামার সমর্থনসূচক কথাবার্তাকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। তারা নিউইয়র্কে নতুন ধরনের রাজনীতি গড়ে তোলার গুরুত্ব নিয়েও কথা বলেছেন।
সূত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, মঙ্গলবারের নির্বাচনের পরেও মামদানির সাফল্যের বিষয়ে ওবামা আগ্রহী। একটি নতুন প্রশাসন পরিচালনার জন্য কর্মী নিয়োগ এবং নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের মতো চ্যালেঞ্জগুলো নিয়েও তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। নির্বাচনে জয়ী হলে মামদানিকে যেকোনো বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শের জন্য ‘সাউন্ডিং বোর্ড’ হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব দেন ওবামা।
একই দিনে, ওবামা নিউ জার্সির গভর্নর প্রার্থী মিকি শেরিল এবং ভার্জিনিয়ার গভর্নর প্রার্থী অ্যাবিগেল স্প্যানবার্গারের প্রচারণা সভায়ও অংশ নেন।
উগান্ডায় জন্মগ্রহণকারী মার্কিন স্টেট অ্যাসেম্বলি সদস্য মামদানি ৪ নভেম্বর নির্বাচনের আগে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমোর চেয়ে অনেক এগিয়ে আছেন বলে জরিপে দেখা গেছে।
কুওমো ডেমোক্র্যাটিক প্রাইমারিতে মামদানির কাছে পরাজিত হয়ে এবার স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন। অন্যদিকে, রিপাবলিকান মনোনয়ন পেয়েছেন গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেলস সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা কার্টিস স্লিওয়া।
তিনটি পৃথক জরিপে মামদানিকে ১০ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ব্যবধানে এগিয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে।