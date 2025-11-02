দেশে ভোটার ১২ কোটি ৭৬ লাখ ১২ হাজার ৩৮৪ জন

সম্পূরক ভোটার তালিকার খসড়া প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। এ পর্যন্ত দেশে মোট ভোটার ১২ কোটি ৭৬ লাখ ১২ হাজার ৩৮৪ জন।
রবিবার বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ এই তথ্য জানান।
ইসি সচিব বলেন, দেশে পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৪৭ লাখ ৬০ হাজার ৩৮২ জন এবং মহিলা ভোটার ৬ কোটি ২৮ লাখ ৫০ হাজার ৭৭২ জন। অন্যদিকে তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ১ হাজার ২৩০ জন। সব মিলিয়ে দেশে বর্তমানে মোট ভোটার সংখ্যা ১২ কোটি ৭৬ লাখ ১২ হাজার ৩৮৪ জন।
আখতার আহমেদ বলেন, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ১৮ নভেম্বর প্রকাশ করা হবে।